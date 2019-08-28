كميات الامطار المسجلة بعدد من مناطق البلاد

Mercredi 28 Août 2019



وات

- سجل خلال الاربع وعشرين ساعة الاخيرة (من الساعة السابعة من صباح امس الثلاثاء الى السابعة من صباح الاربعاء) تهاطل كميات متفاوتة من الامطار في عدد من مناطق البلاد.//ولاية بنزرت// ماطر 2 //ولاية زغوان// مقرن 1 / بئر مشارقة 2 / الناظور 2 //ولاية جندوبة// طبرقة 1 / عين دراهم 1 //ولاية الكاف// الكاف المحطة 12 / الكاف المدينة 23 / الدهماني 29 / الجريصة 1 / القصور 12 / قلعة سنان 1 / السرس 11 / نبر 5 / وادي ملاق 4 / الطويرف 1 / تاجروين 8 / الساقية 2 / //ولاية باجة// باجة المدينة 1 / تبرسق 4 //ولاية سليانة// سليانة المحطة 45 / سليانة المدينة 39 / برقو 4 / العروسة 15 / قعفور 15 / بوعرداة 14 / مكثر 17 / كسرى 26 / عين بوسعدية 10/ //ولاية القيروان// الوسلاتية 11 / سد نبهانة 3 2/اهم الظواهر الجوية : وتم خلال الفترة ذاتها تسجيل تساقط البرد بمدينة سليانة مع هبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية بلغت سرعتها 79 كلم/س بسليانة و72 كلم/س بجندوبة و68 كلم/س بالكاف.