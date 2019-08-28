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كميات الامطار المسجلة بعدد من مناطق البلاد

Mercredi 28 Août 2019

Mercredi 28 Août 2019
وات - سجل خلال الاربع وعشرين ساعة الاخيرة (من الساعة السابعة من صباح امس الثلاثاء الى السابعة من صباح الاربعاء) تهاطل كميات متفاوتة من الامطار في عدد من مناطق البلاد.

في ما يلي هذه الكميات بحساب المليمتر.
//ولاية بنزرت// ماطر 2 //ولاية زغوان// مقرن 1 / بئر مشارقة 2 / الناظور 2 //ولاية جندوبة// طبرقة 1 / عين دراهم 1 //ولاية الكاف// الكاف المحطة 12 / الكاف المدينة 23 / الدهماني 29 / الجريصة 1 / القصور 12 / قلعة سنان 1 / السرس 11 / نبر 5 / وادي ملاق 4 / الطويرف 1 / تاجروين 8 / الساقية 2 / //ولاية باجة// باجة المدينة 1 / تبرسق 4 //ولاية سليانة// سليانة المحطة 45 / سليانة المدينة 39 / برقو 4 / العروسة 15 / قعفور 15 / بوعرداة 14 / مكثر 17 / كسرى 26 / عين بوسعدية 10/ //ولاية القيروان// الوسلاتية 11 / سد نبهانة 3 2/اهم الظواهر الجوية : وتم خلال الفترة ذاتها تسجيل تساقط البرد بمدينة سليانة مع هبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية بلغت سرعتها 79 كلم/س بسليانة و72 كلم/س بجندوبة و68 كلم/س بالكاف.


  
  
     
  
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