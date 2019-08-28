قابس: تعيين كاتبة عامة لولاية قابس ونقلة معتمدي منزل الحبيب ومارث

Mercredi 28 Août 2019
وات - تم عشية أمس الثلاثاء الإعلان عن تعيين لبنى عبيد، التي سبق لها أن عملت معتمدة بمركز ولاية قابس، كاتبة عامة للولاية، ليتم بذلك سد الشغور الحاصل في هذه الخطة منذ نهاية شهر نوفمبر 2018.
كما تم تعيين عماد الكامل معتمدا على معتمدية مارث خلفا لإسماعيل العيساوي الذي تمت نقلته بمثل خطته الى معتمدية طبرقة من ولاية جندوبة وجلال بوليفي معتمدا على معتمدية منزل الحبيب خلفا لمصطفى مسعدي الذي تمت نقلته الى معتمدية الناظور من ولاية زغوان.
ولا تزال ولاية قابس تشهد شغورا على مستوى مركز الولاية حيث لم يقع إلى حد الآن تعويض المعتمد السابق بمركز الولاية محمد بن علي، الذي تمت نقلته في حركية جزئية سابقة في سلك المعتمدين في شهر ماي الفارط إلى معتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد.
كما تم تعيين عماد الكامل معتمدا على معتمدية مارث خلفا لإسماعيل العيساوي الذي تمت نقلته بمثل خطته الى معتمدية طبرقة من ولاية جندوبة وجلال بوليفي معتمدا على معتمدية منزل الحبيب خلفا لمصطفى مسعدي الذي تمت نقلته الى معتمدية الناظور من ولاية زغوان.
ولا تزال ولاية قابس تشهد شغورا على مستوى مركز الولاية حيث لم يقع إلى حد الآن تعويض المعتمد السابق بمركز الولاية محمد بن علي، الذي تمت نقلته في حركية جزئية سابقة في سلك المعتمدين في شهر ماي الفارط إلى معتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد.
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Par:Ryan81 (Tunisia )
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