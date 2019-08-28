أعوان الديوانة ينفذون وقفة احتجاجية الاربعاء ويهددون بالتصعيد

Mercredi 28 Août 2019
وات - نفذ صباح، الأربعاء، عدد من أعوان سلك الديوانة المنتسبين إلى النقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسية وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية بالقصبة على خلفية مطالب مهنية ومادية مهددين بالتصعيد.
وتتعلق أبرز المطالب وفق رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسية، الحبيب الحبيبي، والناطق الرسمي لها، زياد اليحياوي، بتحيين منحتي الخطر والصحراء وتسوية اخلالات المسار المهني والتسريع في تسوية وضعية أعوان الديوانة المدمجين بعد الثورة.
كما تهم هذه المطالب التسريع في تسوية وضعية أصحاب الشهائد العلمية والمعالجة الموضوعية لملف المعزولين، الذين أنصفتهم المحكمة الإدارية، ومكنتهم من الالتحاق مجددا بمراكزهم (20 عونا).
وقال الحبيبي ل(وات) إن جملة المطالب مدونة بمحاضر جلسات بتاريخ 20 و24 أكتوبر 2016 ولم يقع تفعيلها إلى الآن بسبب تلكؤ سلطة الإشراف (وزارة المالية).
وشدّد في هذا الإطار على أنّ جل المطالب ذات طابع مهني بحت وأن المطالب المادية لن تؤثر على ميزانية الدولة.
وأبرز المسؤول النقابي أنّ من ضمن المطالب الهامة إعادة هيكلة الإدارة العامّة للديوانة في إتجاه يخدم مصلحة الديوانة التونسية وكل المتعاملين معها.
وكشف ان عشرات الإطارات العليا تقبع في مكاتبها من دون القيام بمهام تذكر اعتبارا الى أنها تتمتع بالدرجة دون وظيفة أو مسؤولية مقترحا أن يقع إعادة توظيف هذه الإطارات العليا (عمداء) حتى تنتفع الديوانة التونسية من خبرتهم.
وأكد رفض وزارة المالية الاستجابة إلى هذه المطالب، التي تستوجب إصدار أوامر أو قرارات، الأمر الذي يفسر تنفيذ الوقفة الاحتجاجية أمام مقر وزارة المالية وليس أمام مقر الإدارة العامة للديوانة.
ومن جانبه أوضح الناطق الرسمي باسم النقابة الموحدة لأعوان الديوانة، زياد اليحياوي، أن جلسة تفاوض انعقدت، أمس الثلاثاء، بين المكتب التنفيذي الموحد لأعوان الديوانة ووزير المالية لم تفض إلى نتائج ملموسة واتسمت بمماطلة سلطة الإشراف ولم يقع في ختامها إمضاء محضر جلسة.
وأكد تنفيذ وقفات احتجاجية أيام 29 و30 و31 أوت 2019 بالمعابر والمكاتب الحدودية البرية والبحرية والجوية والدخول يوم 2 سبتمبر 2019 في اعتصام مفتوح أمام مقر الإدارة العامة للديوانة في حال لم يبد الطرف الإداري تجاوبا في الموافقة على جملة المطالب وإمضاء محاضر جلسات في الغرض.
يشار إلى أن عدد أعوان سلك الديوانة في تونس يضم حوالي 7800 عون. هذا ولم يتسن ل(وات) الاتصال بأحد المسؤولين بوزارة المالية.
وتتعلق أبرز المطالب وفق رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسية، الحبيب الحبيبي، والناطق الرسمي لها، زياد اليحياوي، بتحيين منحتي الخطر والصحراء وتسوية اخلالات المسار المهني والتسريع في تسوية وضعية أعوان الديوانة المدمجين بعد الثورة.
كما تهم هذه المطالب التسريع في تسوية وضعية أصحاب الشهائد العلمية والمعالجة الموضوعية لملف المعزولين، الذين أنصفتهم المحكمة الإدارية، ومكنتهم من الالتحاق مجددا بمراكزهم (20 عونا).
وقال الحبيبي ل(وات) إن جملة المطالب مدونة بمحاضر جلسات بتاريخ 20 و24 أكتوبر 2016 ولم يقع تفعيلها إلى الآن بسبب تلكؤ سلطة الإشراف (وزارة المالية).
وشدّد في هذا الإطار على أنّ جل المطالب ذات طابع مهني بحت وأن المطالب المادية لن تؤثر على ميزانية الدولة.
وأبرز المسؤول النقابي أنّ من ضمن المطالب الهامة إعادة هيكلة الإدارة العامّة للديوانة في إتجاه يخدم مصلحة الديوانة التونسية وكل المتعاملين معها.
وكشف ان عشرات الإطارات العليا تقبع في مكاتبها من دون القيام بمهام تذكر اعتبارا الى أنها تتمتع بالدرجة دون وظيفة أو مسؤولية مقترحا أن يقع إعادة توظيف هذه الإطارات العليا (عمداء) حتى تنتفع الديوانة التونسية من خبرتهم.
وأكد رفض وزارة المالية الاستجابة إلى هذه المطالب، التي تستوجب إصدار أوامر أو قرارات، الأمر الذي يفسر تنفيذ الوقفة الاحتجاجية أمام مقر وزارة المالية وليس أمام مقر الإدارة العامة للديوانة.
ومن جانبه أوضح الناطق الرسمي باسم النقابة الموحدة لأعوان الديوانة، زياد اليحياوي، أن جلسة تفاوض انعقدت، أمس الثلاثاء، بين المكتب التنفيذي الموحد لأعوان الديوانة ووزير المالية لم تفض إلى نتائج ملموسة واتسمت بمماطلة سلطة الإشراف ولم يقع في ختامها إمضاء محضر جلسة.
وأكد تنفيذ وقفات احتجاجية أيام 29 و30 و31 أوت 2019 بالمعابر والمكاتب الحدودية البرية والبحرية والجوية والدخول يوم 2 سبتمبر 2019 في اعتصام مفتوح أمام مقر الإدارة العامة للديوانة في حال لم يبد الطرف الإداري تجاوبا في الموافقة على جملة المطالب وإمضاء محاضر جلسات في الغرض.
يشار إلى أن عدد أعوان سلك الديوانة في تونس يضم حوالي 7800 عون. هذا ولم يتسن ل(وات) الاتصال بأحد المسؤولين بوزارة المالية.
En continu
- Hier 23:02 الزبيدي يمتنع عن حضور ''ساكن قرطاج''
- Hier 22:39 مواقف نهضاوية من بعض القضايا الوطنية
- Hier 21:37 لماذا لا تخرج نابل على العالم بكامل زينتها؟
- Hier 19:13 علاقة الاتحاد بمحسن مرزوق تخرج إلى العلن..
- Hier 17:07 وطفة بلعيد تستقيل من حركة مشروع تونس
- Hier 16:11 ا سي يوسف ، يزي مالحروبات ، راك تعبت ...
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:27
|18:56
|16:02
|12:28
|05:47
|04:15
|
32°
|32°
|% 52
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|32°-22
|29°-25
|31°-24
|30°-23
|29°-23
Follow @babnet_Tunisie
( 90 105) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 81 111) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 70 477) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 55 669) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 994) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 53 275) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 52 383) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 48 778) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 46 731) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 637) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 45 266) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 44 001) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 43 729) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 42 783) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 41 301) زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب
( 40 940) حرم الرئيس محمد الناصر... نرويجي
( 39 942) هكذا يمكنك التثبت من إقحام إسمك في
( 39 399) بعد رحيل السبسي.. أسرار يجب ان نع
( 38 677) فيديو اليوم: سامي الفهري بحركات ص
( 38 301) الفنانة' 'الحداثية والمتحرّرة'' سو
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: الحبيب بوعجيلة : في سيدي بوزيد منشاة لسرقة السيارات تحت اعين الدولة