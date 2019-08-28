باجة: قطع الكهرباء على مندوبية التربية تعطيل لعملها ولمصالح المواطنين فى فترة حساسة (مندوب التربية)

Mercredi 28 Août 2019
وات - عبر المندوب الجهوى للتربية بباجة مقداد الدريدى اليوم الاربعاء عن استيائه الشديد من قطع الكهرباء على مقر المندوبية الجهوية للتربية وعدد من المؤسسات التابعة لها منذ يوم امس الثلاثاء، معتبرا ذلك تعطيلا لمصالح المواطنين ولعمل المندوبية فى فترة حساسة من الاعداد للعودة المدرسية.
وقال الدريدي في تصريح ل(وات) ان المندوبية بصدد دفع ديونها المتخلدة لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وقد دفعت مؤخرا 87 الف دينار من ديونها، غير انها فوجئت بقطع الكهرباء، ومقدرا ان تكون ديون المندوبية الجهوية اقل من ديون مماثلاتها ببقية ولايات الجمهورية، غير انه لم يتم قطع الكهرباء سوى على مندوبية باجة وعدد من المؤسسات التابعة لها.
وطالب بايجاد حلول فورية لهذا الاشكال، وبمراعاة طبيعة عمل المندوبية واعادة الطهرباء حتى تتمكن من اداء واجبها واسداء الخدمات المطلوبة فى هذه الفترة.
وتعيش المندوبية الجهوية للتربية حالة من الاحتقان منذ يوم امس الاثنين وشلل شبه تام للعمل، وقد وصف عدد من العاملين بها والذين تجمعوا اليوم امام المندوبية قطع الكهرباء ب"الفضيحة".
واكدت مصادر من الشركة (اقليم بباجة) ل(وات) ان قطع الكهرباء عن المندوبية يندرج ضمن حملة شملت عديد الحرفاء الذين لديهم ديون متخلدة ومنها المندوبية الجهوية للتربية وعدد من المعاهد.
وقال الدريدي في تصريح ل(وات) ان المندوبية بصدد دفع ديونها المتخلدة لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وقد دفعت مؤخرا 87 الف دينار من ديونها، غير انها فوجئت بقطع الكهرباء، ومقدرا ان تكون ديون المندوبية الجهوية اقل من ديون مماثلاتها ببقية ولايات الجمهورية، غير انه لم يتم قطع الكهرباء سوى على مندوبية باجة وعدد من المؤسسات التابعة لها.
وطالب بايجاد حلول فورية لهذا الاشكال، وبمراعاة طبيعة عمل المندوبية واعادة الطهرباء حتى تتمكن من اداء واجبها واسداء الخدمات المطلوبة فى هذه الفترة.
وتعيش المندوبية الجهوية للتربية حالة من الاحتقان منذ يوم امس الاثنين وشلل شبه تام للعمل، وقد وصف عدد من العاملين بها والذين تجمعوا اليوم امام المندوبية قطع الكهرباء ب"الفضيحة".
واكدت مصادر من الشركة (اقليم بباجة) ل(وات) ان قطع الكهرباء عن المندوبية يندرج ضمن حملة شملت عديد الحرفاء الذين لديهم ديون متخلدة ومنها المندوبية الجهوية للتربية وعدد من المعاهد.
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