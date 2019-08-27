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الرابطة 1 : حمام الانف يلاقي النادي الافريقي في ملعب المنزه

Mardi 27 Août 2019

Mardi 27 Août 2019
وات - قررت الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم تعيين مباراة نادي حمام الانف/النادي الافريقي التي ستقام غدا الاربعاء بالملعب الاولمبي بالمنزه وذلك لحساب الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم .

وتدور مباريات الجولة الثانية وفق البرنامج التالي :
الاربعاء 28 اوت

في باردو (س16 و30 ) دون حضور الجمهور الملعب التونسي - هلال الشابة الحكم/ وليد البناني
في المنزه (س16 و30) نادي حمام الانف - النادي الافريقي الحكم/ رشدي قزقز
في منزل بوزلفة (س16 و30) مستقبل سليمان - اتحاد تطاوين الحكم/ نضال اللطيف
في صفاقس (س18) دون حضور الجمهور النادي الصفاقسي - نجم المتلوي الحكم/ محمد شعبان

الخميس 29 اوت
في القيروان (س 16 و30) اتحاد بنقردان - شبيبة القيروان الحكم/ كريم الخميري

الاحد 1 سبتمبر
في حمام سوسة (س 16) النجم الساحلي - الاتحاد المنستيري

ملاحظة / سيتم تعيين مقابلة الترجي الرياضي والنادي البنزرتي لاحقا.

  
  
     
  
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