الرابطة 1 : حمام الانف يلاقي النادي الافريقي في ملعب المنزه

Mardi 27 Août 2019



وات

- قررت الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم تعيين مباراة نادي حمام الانف/النادي الافريقي التي ستقام غدا الاربعاء بالملعب الاولمبي بالمنزه وذلك لحساب الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم .في باردو (س16 و30 ) دون حضور الجمهور الملعب التونسي - هلال الشابة الحكم/ وليد البنانيفي المنزه (س16 و30) نادي حمام الانف - النادي الافريقي الحكم/ رشدي قزقزفي منزل بوزلفة (س16 و30) مستقبل سليمان - اتحاد تطاوين الحكم/ نضال اللطيففي صفاقس (س18) دون حضور الجمهور النادي الصفاقسي - نجم المتلوي الحكم/ محمد شعبانفي القيروان (س 16 و30) اتحاد بنقردان - شبيبة القيروان الحكم/ كريم الخميريفي حمام سوسة (س 16) النجم الساحلي - الاتحاد المنستيريملاحظة / سيتم تعيين مقابلة الترجي الرياضي والنادي البنزرتي لاحقا.