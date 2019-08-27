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الالعاب الافريقية/الرباط 2019 : سارة بسباس تهدي تونس ذهبية المبارزة

Mardi 27 Août 2019

Mardi 27 Août 2019
وات - توجت التونسية سارة بسباس بذهبية الألعاب الإفريقية للمبارزة بعد فوزها مساء اليوم الثلاثاء في الرباط على المصرية سارة نونو بنتيجة 9/15.
وكان المبارز أيوب الفرجاني تحصل من جهته على الميدالية الفضية عقب هزيمته في الدور النهائي امام المصري علاء أبو القاسم.
وتحصل محمد الصمندي على الميدالية البرونزية.
وكانت الرباعة التونسية شيماء الرحموني (وزن 59 كلغ) تحصلت اليوم الثلاثاء على الميدالية البرونزية في اختصاص الخطف محققة 87 كلغ ضمن منافسات الالعاب الافريقية في الرباط .

وبذلك تنهي اللاعبة المسابقة الإفريقية بثلاث ميداليات برونزية (خطف 87 كلغ) و نتر (108 كلغ) و المجموع (195 كلغ) .

  
  
     
  
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