اتحاد الفلاحين يدعو الى دعم مراكز تجميع الحبوب لمساعدتها على التوقي من تغير ات الطقس وتلافي تبلل الكميات المجمعة

Mardi 27 Août 2019



وات

- دعا عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعات الكبرى محمد رجايبية، الثلاثاء، الى دعم مراكز تجميع الحبوب للتوقى من موجة الأمطار المتوقعة تفاديا لتبلل الحبوب والعمل على تسريع نقلها نحو مراكز التخزين.وأضاف رجابية في تصريح هاتفي مع (وات) "ان الأمطار الأخيرة أضرب بكميات محدودة من الحبوب على مستوى احد المجمعات بجهة السرس (ولاية الكاف)" و"انه لا يمكن الحديث عن اتلاف كميات هائلة من الصابة ." ويوجد في تونس زهاء 180 مركز لتجميع الحبوب الى جانب مراكز للتخزين في بلد تشير التوقعات الى انتاجه زهاء 24 مليون قنطار من الحبوب سنة 2019.وتتزامن دعوة رجابية مع تحذيرات أطلقها المعهد الوطني للرصد الجوي تفيد بظهور خلايا رعدية يومي الثلاثاء والاربعاء تصحبها أمطار مؤقتا غزيرة بالشمال ومحليا الوسط مع تساقط البرد وظهور الصواعق باماكن محدودة.ولاحظ المعهد أن الامطار ستكون اكثر أهمية يوم غد الاربعاء حيث تتراوح الكميات عامة بين 30 و 50 مليمترا وتصل محليا الى 80 مليمترا خاصة بمناطق الشمال في حين تتجاوز سرعة الرياح 80 كلم/س اثناء السحب الرعدية.وأضاف رجايبية ، ان تونس اصبحت في حاجة الى تاهيل مراكز تجميع الحبوب وكذلك مراكز التخزين من اجل احكام التصرف في صابة الحبوب وكذلك التوقي من التغيرات المناخية.وكان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب قال في تصريح سابق (11 جويلية 2019) " ان تونس ستكسب بفضل صابة الحبوب لسنة 2019 زهاء 200 مليون دينار من كلفة توريد الحبوب علما وان تونس تستهلك سنويا 30 مليون قنطار من هذه المادة.