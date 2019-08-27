قابس: تواصل الزحف العمراني على واحة قابس في ظل انتهاك صارخ للقانون

Mardi 27 Août 2019
وات - نبه رئيس جمعية صيانة المدينة والواحة بقابس محمد عبد الرحيم من أن واحة قابس، التي تمثل موروثا بيئيا وثقافيا تناقلته الأجيال المتعاقبة، مهددة بشكل جدي بالاندثار بسبب الزحف العمراني الذي أتى على مساحات شاسعة منها.
واعتبر عبد الرحيم في تصريح ل(وات) ان "التهاون في تطبيق القانون والربط العشوائي بشبكات مياه الشرب والتطهير والكهرباء، قد شجع العديد من المواطنين على مواصلة البناء".
وطالب مختلف الأطراف المتداخلة من بلديات وفلاحة وبيئة وسلطات جهوية "بتحمل مسؤوليتها كاملة في هذا الملف والتحرك من اجل حماية ما تبقى من الواحة ووضع حد للانتهاكات البيئية الحاصلة فيها"، ودعا المصالح الفلاحية الى "تنشيط العمل الفلاحي بالواحة والعمل على النهوض بأوضاع المرأة الواحية، وتحسين الدورة المائية"، لافتا الانتباه إلى ان الواحة "بوسعها أن تكون قطبا تنمويا مشغلا".
واكد ضرورة إدراج واحة قابس ضمن التراث العالمي، وقيام الهياكل المعنية بالدور الموكول اليها في مثل هذه الملفات، مبينا ان المجتمع المدني قد عبر في مناسبات عديدة عن استعداده التام للتعاون في هذا المجال.
وكان العديد من الفلاحين قد عبروا ل(وات) عن استيائهم من الوضعية التي ألت إليها الواحة بسبب طول الدورة المائية وإهمال شبكات تصريف مياه النز وتردي وضعية المسالك الفلاحية.
واعتبر عبد الرحيم في تصريح ل(وات) ان "التهاون في تطبيق القانون والربط العشوائي بشبكات مياه الشرب والتطهير والكهرباء، قد شجع العديد من المواطنين على مواصلة البناء".
وطالب مختلف الأطراف المتداخلة من بلديات وفلاحة وبيئة وسلطات جهوية "بتحمل مسؤوليتها كاملة في هذا الملف والتحرك من اجل حماية ما تبقى من الواحة ووضع حد للانتهاكات البيئية الحاصلة فيها"، ودعا المصالح الفلاحية الى "تنشيط العمل الفلاحي بالواحة والعمل على النهوض بأوضاع المرأة الواحية، وتحسين الدورة المائية"، لافتا الانتباه إلى ان الواحة "بوسعها أن تكون قطبا تنمويا مشغلا".
واكد ضرورة إدراج واحة قابس ضمن التراث العالمي، وقيام الهياكل المعنية بالدور الموكول اليها في مثل هذه الملفات، مبينا ان المجتمع المدني قد عبر في مناسبات عديدة عن استعداده التام للتعاون في هذا المجال.
وكان العديد من الفلاحين قد عبروا ل(وات) عن استيائهم من الوضعية التي ألت إليها الواحة بسبب طول الدورة المائية وإهمال شبكات تصريف مياه النز وتردي وضعية المسالك الفلاحية.
En continu
- 10:19 DURA LEX SED LEX
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:28
|18:57
|16:02
|12:28
|05:46
|04:14
|
30°
|30°
|% 55
|:الرطــوبة
|تونــس
|29°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|30°-29
|36°-24
|30°-25
|30°-25
|27°-21
Follow @babnet_Tunisie
( 90 030) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 80 785) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 77 220) كلات بعضها ..
( 69 504) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 67 121) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 55 653) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 975) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 52 109) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 50 023) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 48 748) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 46 706) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 615) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 45 257) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 43 991) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 43 640) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 42 763) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 41 287) زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب
( 40 926) حرم الرئيس محمد الناصر... نرويجي
( 39 822) هكذا يمكنك التثبت من إقحام إسمك في
( 39 391) بعد رحيل السبسي.. أسرار يجب ان نع
Par:mandhouj (France )
Sur: الزبيدي يمتنع عن حضور ''ساكن قرطاج'' بعد رفض بن عكاشة اعلامه مسبقا بالأسئلة وحذف احدى الفقرات