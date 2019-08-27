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انطلاق عملية التسجيل عن بعد لتلاميذ المرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي

Mardi 27 Août 2019

Mardi 27 Août 2019
وات - انطلقت اليوم الثلاثاء عملية التسجيل عن بعد لتلاميذ المرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي، وفق ما أعلنته وزارة التربية في بلاغ لها.
وتتطلب هذه العملية في مرحلة أولى، الدخول الى الموقع الالكتروني الخاص بالتسجيل https://inscription.education.tn لتنزيل المعطيات الخاصة بالتلميذ ثم القيام في مرحلة ثانية بعملية استخلاص معاليم الترسيم حصريا عبر رصيد الهاتف الجوال بادخال الرمز *181* وأضاف البلاغ ان عملية التسجيل عن بعد لتلاميذ المرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي تتواصل من 27 أوت الى غاية يوم 10 سبتمبر 2019 .



  
  
     
  
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