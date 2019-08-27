انطلاق عملية التسجيل عن بعد لتلاميذ المرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي

Mardi 27 Août 2019
وات - انطلقت اليوم الثلاثاء عملية التسجيل عن بعد لتلاميذ المرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي، وفق ما أعلنته وزارة التربية في بلاغ لها.
وتتطلب هذه العملية في مرحلة أولى، الدخول الى الموقع الالكتروني الخاص بالتسجيل https://inscription.education.tn لتنزيل المعطيات الخاصة بالتلميذ ثم القيام في مرحلة ثانية بعملية استخلاص معاليم الترسيم حصريا عبر رصيد الهاتف الجوال بادخال الرمز *181* وأضاف البلاغ ان عملية التسجيل عن بعد لتلاميذ المرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي تتواصل من 27 أوت الى غاية يوم 10 سبتمبر 2019 .
وتتطلب هذه العملية في مرحلة أولى، الدخول الى الموقع الالكتروني الخاص بالتسجيل https://inscription.education.tn لتنزيل المعطيات الخاصة بالتلميذ ثم القيام في مرحلة ثانية بعملية استخلاص معاليم الترسيم حصريا عبر رصيد الهاتف الجوال بادخال الرمز *181* وأضاف البلاغ ان عملية التسجيل عن بعد لتلاميذ المرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي تتواصل من 27 أوت الى غاية يوم 10 سبتمبر 2019 .
En continu
- 10:19 DURA LEX SED LEX
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:28
|18:57
|16:02
|12:28
|05:46
|04:14
|
34°
|34°
|% 49
|:الرطــوبة
|تونــس
|27°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|34°-27
|36°-24
|30°-25
|30°-25
|27°-21
Follow @babnet_Tunisie
( 90 018) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 80 676) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 77 218) كلات بعضها ..
( 69 099) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 67 117) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 55 649) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 974) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 51 983) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 48 740) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 48 177) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 46 701) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 610) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 45 256) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 43 988) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 43 608) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 42 747) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 41 281) زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب
( 40 922) حرم الرئيس محمد الناصر... نرويجي
( 39 779) هكذا يمكنك التثبت من إقحام إسمك في
( 39 389) بعد رحيل السبسي.. أسرار يجب ان نع
Par:Nouri (Switzerland )
Sur: يوسف الشاهد: أنا في حرب ضد المافيا و أذرعها الإعلامية