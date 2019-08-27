ملاحظو الانتخابات الرئاسية والتشريعية التابعون لاتحاد الشغل سيركّزون على ملاحظة عملية الاقتراع بالمناطق الداخلية والنائية (حفيظ حفيظ)

Mardi 27 Août 2019



وات

- أفاد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية حفيظ حفيظ اليوم الثلاثاء أن ملاحظي المراصد الجهوية للاتحاد العام التونسي للشغل لملاحظة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية سيركّزون على ملاحظة عملية الاقتراع بمراكز ومكاتب الاقتراع الموجودة في المناطق الداخلية والنائية والتي يصعب على ملاحظي الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني تغطيتها كلّها يوم الاقتراع.وأضاف حفيظ في تصريح ل(وات) على هامش إشرافه على أشغال دّورة تدريبية اقليمية لتكوين مكوّنين نقابيين تابعين للمراصد الجهوية لملاحظة الانتخابات بولايات قفصة وقبلي وتوزر، ان اتحاد الشغل بصدد تكوين 4 آلآف مكوّن ضمن 7 دورات إقليمية بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الانسان على أن يتولّى هؤلاء المكوّنون بداية من الاسبوع الاول من شهر سبتمبر المقبل تكوين ما لا يقلّ عن 10 آلآف ملاحظ من النقابيين موزّعين على المراصد الجهوية لملاحظة الانتخابات التي تمّ تكوينها صلب الاتحادات الجهوية للشغل.ولفت إلى أن مراصد الاتحاد لملاحظة الانتخابات الرئاسية والتشريعية سيكون لها على الاقلّ ملاحظان اثنان في كلّ مركز إقتراع، مبينا أن هؤلاء الملاحظين سوف يكونون على تواصل بالمراصد الجهوية وبالمرصد الوطني لملاحظة الانتخابات وخاصة يوم الاقتراع لإعلامها بكل خلل أو تجاوز قد يحصل بأحد مراكز أو مكاتب التصويت.وأكد حفيظ حفيظ أن الاتحاد العام التونسي للشغل معني بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة وبمن ستفرزه هذه الانتخابات، مبرزا حرص الاتحاد على أن تجري هذه الانتخابات في مناخ من الشفافية والمصادقية وخاصة من ناحية توفير وضمان فرص متكافئة لكلّ المترشّحين.وقال الكاتب العام الجهوي لاتحاد الشغل بقفصة محمد الصغير الميراوي من جهته، أن فرق المرصد الجهوي لملاحظة الانتخابات بالدائرة الانتخابية بقفصة سيغطّون على الاقلّ نسبة 80 بالمائة من مكاتب الاقتراع بهذه الدائرة والبالغ عددها 469 مكتبا.وتركّز برنامج هذه الدورة التدريبية الاقليمية لتكوين مكوّنين نقابيين التي حضرها عدد من نقابي ولايات قفصة وتوزر وقبلي على تقديم تدريب نظري وتطبيقي حول المسار الانتخابي والملاحظة حيث تناول المدرّبان سامي الحبيب وفتحي بوعزازة من المعهد العربي لحقوق الانسان، بالشرح مفهوم الملاحظ ودوره ومهامه ومواصفاته مؤكدين بالخصوص على ضرورة ان يكون ملاحظو الانتخابات على دراية دقيقة بالقانون الانتخابي.كما تطرّقت الدورة التي تدوم يومين إلى آليات وأدوات ملاحظة الانتخابات صلب ورشات تطبيقية تمت فيها محاكاة عمل الملاحظ داخل مكتب الاقتراع بالاضافة إلى تدريب هؤلاء المكوّنين على تعمير الاستمارات وصياغة تقارير ملاحظة الانتخابات.