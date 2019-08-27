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سيدي بوزيد: وقفة مساندة للمحامي الذي كشف عن ردم نفايات سامة في الجهة

Mardi 27 Août 2019

Mardi 27 Août 2019
وات - نفذ عدد من ممثلي مكونات المجتمع المدني بسيدي بوزيد اليوم الثلاثاء وقفة مساندة للمحامي معز الصالحي الذي اثار ملف ردم نفايات كيمياوية سامة بعدد من المناطق بالجهة.
وندد المحتجون باستهداف المحامي معز الصالحي في شخصه وتهديده باستهداف عائلته وطالبوا بتوفير الحماية له خاصة وان الملف الذي بادر بكشفه ملف خطير، ويعرض صحة اهالي ولاية سيدي بوزيد للامراض والمخاطر، وفق قولهم.

كما طالب المحتجون بكشف الحقائق حول ملف ردم براميل نفايات سامة كيماوية ومواد خطرة من طرف الادارة الجهوية للفلاحية بعدد من الاماكن في ولاية سيدي بوزيد (ادوية سامة منتهية الصلوحية) للراي العام وتتبع كل الجناة والمتورطين في هذا الملف قضائيا.


يشار الى ان المحتجين من المجتمع المدني يمثلون منظمات حقوقية على غرار رابطة حقوق الانسان وجمعيات واحزاب سياسية (على غرار الجبهة الشعبية وحزب العمال وحركة النهضة) وعدد من المحامين.

  
  
     
  
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