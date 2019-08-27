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تونس تشارك لاول مرة في الصالون الدولي للملابس والاكسسوارات المنعقد بمدنية ميونخ الالمانية من 1 الى 6 سبتمبر 2019

Mardi 27 Août 2019

Mardi 27 Août 2019
وات - تشارك تونس، عبر 6 مؤسسات ، ولأول مرة، في " الصالون الدولي للملابس و الأكسسوارات " ميونخ فابرك ستارت 2019 " الذي سيقام بمدينة ميونخ الألمانية من 01 إلى 06 سبتمبر 2019.

وتعد هذه التظاهرة ، وفق مركز النهوض بالصادرات الذي ينظم المشاركة التونسية، من أهم المعارض الأوروبية التي تختص أساسا في قطاع صناعة ملابس والأقمشة و أكسسوارات وكشف المركز ، في بلاغ له حول هذه المشاركة ، عن حجز جناح يمتد على 60 متر مربع كما تم تسجيل مشاركة 6 مؤسسات تونسية ناشطة أساسا في قطاع صناعة الملابس الجاهزة.


وتهدف هذه المشاركة إلى تثمين صورة قطاع صناعة الملابس الجاهزة لدى الأوساط المهنيّة الأوروبية والعالمية بصفة عامة والتعرف على متطلبات السوق الألمانية بصفة خاصة.
وتشكل هذه التظاهرة فرصة للتعريف بمزايا المنتجين التونسيين وتقديم لمحة عن الصناعة التونسية في قطاع النسيج والملابس من خلال ندوة إعلامية ستبرمج للغرض.

  
  
     
  
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