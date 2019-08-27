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الوضع العام والانتخابات الرئاسية والتشريعية محور لقاء رئيس الجمهورية بكمال مرجان

Mardi 27 Août 2019

Mardi 27 Août 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية محمد الناصر يوم الثلاثاء 27 أوت 2019 بقصر قرطاج كمال مرجان رئيس الحكومة المفوّض.

وتناول اللقاء مستجدات الوضع العام بالبلاد وآخر الاستعدادات المتعلقة بالمحطات الانتخابية القادمة الرئاسيّة والتشريعية.


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 188040

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mardi 27 Août 2019 à 17h 39m |           
صورة معبرة .فأجواء القصر بعد الثورة ليست كما كانت قبل الثورة .ومرجان يعرف الفرق .يعني أن كل الشعب استفاد من الثورة بطريقة ما .طبعا نسبيا



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