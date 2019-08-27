الوضع العام والانتخابات الرئاسية والتشريعية محور لقاء رئيس الجمهورية بكمال مرجان

Mardi 27 Août 2019



باب نات

- استقبل رئيس الجمهورية محمد الناصر يوم الثلاثاء 27 أوت 2019 بقصر قرطاج كمال مرجان رئيس الحكومة المفوّض.وتناول اللقاء مستجدات الوضع العام بالبلاد وآخر الاستعدادات المتعلقة بالمحطات الانتخابية القادمة الرئاسيّة والتشريعية.