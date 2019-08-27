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آفاق تونس يقدم أعضاء قائماته الانتخابية في 33 دائرة

Mardi 27 Août 2019

Mardi 27 Août 2019
وات - قال رئيس حزب افاق تونس ياسين ابراهيم " إن الحزب قدم قائمات إنتخابية للمشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة في 33 دائرة، وهو ما اعتبره تطورا في عمل الحزب الذي شارك ب20 قائمة في انتخابات 2011 و 29 قائمة سنة 2014.

وأضاف في تصريح إعلامي على هامش ندوة صحفية نظمها الحزب صباح اليوم الثلاثاء بالعاصمة لتقديم أعضاء قائماته الانتخابية، أن الحزب ورغم عزوف التونسيين، نجح في استقطاب إطارات عليا من داخل وخارج الحزب، اختاروا المشاركة في الشأن العام لتحقيق الاضافة، وفق تعبيره.


وسيكون شعار الحملة الانتخابية لحزب افاق تونس للانتخابات التشريعية "حر وراسي عالي"، وفق ياسين ابراهيم الذي استعرض عددا من الخطوط العريضة للحملة الانتخابية ومن بينها مقاومة " التفقر" الذي تسبب في تآكل الطبقة الوسطى والتركيز على تطوير التعليم والتكوين وعودة العجلة الاقتصادية للعمل واصلاح المنظومة الجبائية، ومعالجة منظومة الدعم.

وقال عضو المكتب السياسي للحزب أيمن المصمودي " إن آفاق تونس يعمل منذ سنة على إعداد القائمات الانتخابية، والقائمات المقدمة هي نتيجة إستشارات عديدة مع هياكل الحزب في الجهات".
وبين أن القائمات تضم تمثيليات عن كافة الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية وخاصة من الشباب ، فضلا عن وجود عدد هام من النساء على رأس القائمات الانتخابية (9 نساء)، معربا عن الثقة في أن يتم تطوير هذه التمثيلية خلال الاستحقاقات القادمة.
وتم خلال هذه الندوة الصحفية تقديم رؤساء وعدد من أعضاء القائمات المترشحة في 33 دائرة.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 188031

Nouri  (Switzerland)  |Mardi 27 Août 2019 à 14h 58m |           
إل في توجور دلا بوليتيك مسيو يسين ؟



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