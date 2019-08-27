سليانة: نورشيبه يتألق في اختتام مهرجان التين بكسرى في دورته الـ 29

Mardi 27 Août 2019
وات - بزغاريد نساء كسرى وبطلب من الفنان نورشيبه في تحية لجمهوره الغفير، أسدل الستار أمس الاثنين على فعاليات مهرجان التين بكسرى في دورته 29 .
وقدم الفنان نور شيبه باقة من الاغاني المتنوعة منها "أنا السلطان" و يا "حب شبيك" و"بوسة خاله" كما أدى كوكتالات تونسية شهيرة لا تغيب على كل الافراح في البلاد التونسية عامة و كسرى خاصة.
جمهور كسرى كان استثنائيا فقد حضر بكثرة في جل العروض وتكبد عناء المسافة من أجل الاستمتاع.
وتخلل العرض رقصة كسراوية، أدتها إحدى بنات المنطقة على الركح لتزينه بلباسهم التقليدي الذي يأسر الناظر و يحيل كل من سقطت عليه عينيه إلى الزمن الجميل.
ومن جهته أعرب الفنان نورشيبه في تصريح ل(وات) عن اعتزازه وسروره بتقديم حفل اختتام مهرجان التين بكسرى مشيرا إلى النجاح الجماهيري الذي حققته كل العروض.
وقال مدير مهرجان التين بكسرى الايمام عاشوري في تصريح ل(وات) "ان الدورة كانت ناجحة بكل المقاييس سواء من ناحية العروض التي استجابت لجميع الاذواق وحضور الجمهور" واضاف عاشوري أن أهالي المنطقة برهنوا على قدرتهم في التعريف بمنطقتهم و الترويج إليها لافتا إلى أكدوا أيضا عن مدى حاجة كسرى إلى التظاهرات الثقافيىة بشتى أنواعها.
وأشار مدير المهرجان في حديثه إلى أن المهرجان هو بمثابة المحرك للدورة الاقتصادية و التجارية بالمنطقة .
ودعا عاشوري كل من وزير السياحة والشؤون الثقاقية الى السعي لجعل كسرى قطبا سياحيا من شأنه أن يوفر عدة مواطن شغل ويكون خيرا نافعا للجهة وأبنائها، ودعا أيضا إلى دعم المهرجان.
يذكر أن مهرجان التين بكسرى في دورته 29 انطلق يوم 20 أوت و هو المتنفس الوحيد لأهالي كسرى خاصة وأهالي سليانة عامة في ظل غياب كلي لجميع مرافق الترفيه.
وقدم الفنان نور شيبه باقة من الاغاني المتنوعة منها "أنا السلطان" و يا "حب شبيك" و"بوسة خاله" كما أدى كوكتالات تونسية شهيرة لا تغيب على كل الافراح في البلاد التونسية عامة و كسرى خاصة.
جمهور كسرى كان استثنائيا فقد حضر بكثرة في جل العروض وتكبد عناء المسافة من أجل الاستمتاع.
وتخلل العرض رقصة كسراوية، أدتها إحدى بنات المنطقة على الركح لتزينه بلباسهم التقليدي الذي يأسر الناظر و يحيل كل من سقطت عليه عينيه إلى الزمن الجميل.
ومن جهته أعرب الفنان نورشيبه في تصريح ل(وات) عن اعتزازه وسروره بتقديم حفل اختتام مهرجان التين بكسرى مشيرا إلى النجاح الجماهيري الذي حققته كل العروض.
وقال مدير مهرجان التين بكسرى الايمام عاشوري في تصريح ل(وات) "ان الدورة كانت ناجحة بكل المقاييس سواء من ناحية العروض التي استجابت لجميع الاذواق وحضور الجمهور" واضاف عاشوري أن أهالي المنطقة برهنوا على قدرتهم في التعريف بمنطقتهم و الترويج إليها لافتا إلى أكدوا أيضا عن مدى حاجة كسرى إلى التظاهرات الثقافيىة بشتى أنواعها.
وأشار مدير المهرجان في حديثه إلى أن المهرجان هو بمثابة المحرك للدورة الاقتصادية و التجارية بالمنطقة .
ودعا عاشوري كل من وزير السياحة والشؤون الثقاقية الى السعي لجعل كسرى قطبا سياحيا من شأنه أن يوفر عدة مواطن شغل ويكون خيرا نافعا للجهة وأبنائها، ودعا أيضا إلى دعم المهرجان.
يذكر أن مهرجان التين بكسرى في دورته 29 انطلق يوم 20 أوت و هو المتنفس الوحيد لأهالي كسرى خاصة وأهالي سليانة عامة في ظل غياب كلي لجميع مرافق الترفيه.
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