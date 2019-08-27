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المحكمة الإدارية تصدر الأحكام النهائية لنزاعات الترشحات للانتخابات التشريعية 2019

Mardi 27 Août 2019

Mardi 27 Août 2019
وات - أصدرت المحكمة الإدارية اليوم الثلاثاء الأحكام النهائية والباتة طبق القانون الانتخابي، والمتعلقة بنزاعات الترشحات للإنتخابات التشريعية 2019 .

وبينت وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة في بلاغ لها ، أن الدوائر القضائية الاستئنافية للمحكمة أنهت اليوم الثلاثاء 27 أوت 2019 نظرها في السبعة عشر طعنا (17) المتعهد بها في سياق الطور الاستئنافي لنزاعات الترشحات للإنتخابات التشريعية لسنة 2019.


و قد تمّ التصريح بالأحكام، وفق محاضر النطق التالية :
* حكمان (2) بالرفض شكلا.
* أحد عشرة حكما(11) بالرفض أصلا.
*حكم واحد(1)بالرفض لعدم الاختصاص.
*حكم واحد (1) بنقض الحكم الابتدائي و بتأييد قرار الهيئة الفرعية برفض ترشح قائمة حزبية للانتخابات التشريعية.
*حكمان (2) بالنقض وتأييد قرار الهيئة الفرعية للانتخابات بقبول قائمة مستقلة للانتخابات التشريعية.


  
  
     
  
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