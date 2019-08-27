المحكمة الإدارية تصدر الأحكام النهائية لنزاعات الترشحات للانتخابات التشريعية 2019

Mardi 27 Août 2019
وات - أصدرت المحكمة الإدارية اليوم الثلاثاء الأحكام النهائية والباتة طبق القانون الانتخابي، والمتعلقة بنزاعات الترشحات للإنتخابات التشريعية 2019 .
وبينت وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة في بلاغ لها ، أن الدوائر القضائية الاستئنافية للمحكمة أنهت اليوم الثلاثاء 27 أوت 2019 نظرها في السبعة عشر طعنا (17) المتعهد بها في سياق الطور الاستئنافي لنزاعات الترشحات للإنتخابات التشريعية لسنة 2019.
و قد تمّ التصريح بالأحكام، وفق محاضر النطق التالية :
* حكمان (2) بالرفض شكلا.
* أحد عشرة حكما(11) بالرفض أصلا.
*حكم واحد(1)بالرفض لعدم الاختصاص.
*حكم واحد (1) بنقض الحكم الابتدائي و بتأييد قرار الهيئة الفرعية برفض ترشح قائمة حزبية للانتخابات التشريعية.
*حكمان (2) بالنقض وتأييد قرار الهيئة الفرعية للانتخابات بقبول قائمة مستقلة للانتخابات التشريعية.
وبينت وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة في بلاغ لها ، أن الدوائر القضائية الاستئنافية للمحكمة أنهت اليوم الثلاثاء 27 أوت 2019 نظرها في السبعة عشر طعنا (17) المتعهد بها في سياق الطور الاستئنافي لنزاعات الترشحات للإنتخابات التشريعية لسنة 2019.
و قد تمّ التصريح بالأحكام، وفق محاضر النطق التالية :
* حكمان (2) بالرفض شكلا.
* أحد عشرة حكما(11) بالرفض أصلا.
*حكم واحد(1)بالرفض لعدم الاختصاص.
*حكم واحد (1) بنقض الحكم الابتدائي و بتأييد قرار الهيئة الفرعية برفض ترشح قائمة حزبية للانتخابات التشريعية.
*حكمان (2) بالنقض وتأييد قرار الهيئة الفرعية للانتخابات بقبول قائمة مستقلة للانتخابات التشريعية.
En continu
- 10:19 DURA LEX SED LEX
- Hier 21:47 توضيح من فريق الدفاع عن الأخوين القروي
- Hier 20:36 العصابة النقابية ومخيمات اللاجئين الصفراء..
- Hier 19:52 هنا قرطاج.. كلم صفر
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:28
|18:57
|16:02
|12:28
|05:46
|04:14
|
37°
|37°
|% 30
|:الرطــوبة
|تونــس
|28°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|37°-28
|36°-24
|30°-25
|30°-25
|27°-21
Follow @babnet_Tunisie
( 89 993) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 80 438) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 77 214) كلات بعضها ..
( 68 155) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 67 108) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 55 640) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 969) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 51 790) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 48 726) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 46 696) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 600) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 45 252) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 43 991) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 43 982) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 43 552) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 42 732) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 41 274) زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب
( 40 912) حرم الرئيس محمد الناصر... نرويجي
( 39 703) هكذا يمكنك التثبت من إقحام إسمك في
( 39 382) بعد رحيل السبسي.. أسرار يجب ان نع
Par:falfoul (Tunisia )
Sur: عبير موسي: نحن حزب الأغلبية الصامتة و إذا فزنا بالرئاسة سنكون معارضين للنهضة إذا فازت في التشريعية حتى لو اقتضى الأمر صداما بين السلطتين