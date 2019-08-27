المنتخب الوطني لكرة القدم - منذر الكبير مدربا جديدا

Mardi 27 Août 2019



وات

- اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الثلاثاء ان "المكتب الجامعي قرر التعاقد مع منذر الكبير ليكون ناخبا وطنيا لصنف الأكابر لمدة 3 سنوات".واضافت الجامعة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك " سيقع تقديم المدرب وكامل الإطار الفني خلال ندوة صحفية تعقد بعد غد الخميس على الساعة منتصف النهار بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم".وكانت الجامعة انهت يوم 21 اوت الجاري علاقتها التعاقدية مع المدرب الان جيراس بالتراضي.