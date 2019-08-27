استعدادا لمونديال كرة السلة ''الصين 2019'' : المنتخب التونسي ينهزم وديا امام اليابان 50-68 في ختام تحضيراته

Mardi 27 Août 2019
وات - اختتم المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة تحضيراته استعدادا لمنافسات مونديال "الصين 2019" الذي ينطلق السبت القادم ويتواصل الى غاية 15 سبتمبر القادم بإجراء مباراة ودية أخيرة باليابان امام نظيره الياباني (50-68).
وهي المقابلة الودية الثانية التي تجمع بين المنتخبين بعد مواجهة أولى حسمها المنتخب التونسي لصالحه 78-76 الاحد الماضي علما وانه كان تبارى مع المنتخب الالماني وانهزم امامه بنتيجة 89/70.
ومثل هذا اللقاء الذي اقيم بقاعة التمارين بمدينة سايتاما اليابانية دون حضور الجمهور مباراة تطبيقية بحث خلالها الإطار الفني على تشريك كل اللاعبين وخاصة الذين لم يشاركوا في مقابلتي ألمانيا واليابان وذلك من أجل الوقوف على مدى جاهزية جميع العناصر قبل الموعد العالمي.
وستتحول العناصر الوطنية غدا إلى مدينة غوانغجو الصينية المستضيفة لمباريات المجموعة الثالثة التي تضم تونس وإسبانيا وإيران وبورتو ريكو.
ويشارك في مونديال الصين 12 لاعبا وهم عمر عبادة ومحمد العباسي ومكرم بن رمضان وزياد الشنوفي ومراد المبروك ومختار غيازة ومحمد حديدان ونزار كنيوة وصالح الماجر78-76ي وعمر الموحلي ومايكل روول ورضوان سليمان.
وهي المقابلة الودية الثانية التي تجمع بين المنتخبين بعد مواجهة أولى حسمها المنتخب التونسي لصالحه 78-76 الاحد الماضي علما وانه كان تبارى مع المنتخب الالماني وانهزم امامه بنتيجة 89/70.
ومثل هذا اللقاء الذي اقيم بقاعة التمارين بمدينة سايتاما اليابانية دون حضور الجمهور مباراة تطبيقية بحث خلالها الإطار الفني على تشريك كل اللاعبين وخاصة الذين لم يشاركوا في مقابلتي ألمانيا واليابان وذلك من أجل الوقوف على مدى جاهزية جميع العناصر قبل الموعد العالمي.
وستتحول العناصر الوطنية غدا إلى مدينة غوانغجو الصينية المستضيفة لمباريات المجموعة الثالثة التي تضم تونس وإسبانيا وإيران وبورتو ريكو.
ويشارك في مونديال الصين 12 لاعبا وهم عمر عبادة ومحمد العباسي ومكرم بن رمضان وزياد الشنوفي ومراد المبروك ومختار غيازة ومحمد حديدان ونزار كنيوة وصالح الماجر78-76ي وعمر الموحلي ومايكل روول ورضوان سليمان.
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Par:Tomjerry (Tunisia )
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