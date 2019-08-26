Radio Babnet Tunisie On Air: Najet - Dobna 7abaybna  

اعتصام أعوان البريد: الإدارة العامة تلوح باتخاذ ''الإجراءات القانونية اللازمة'' في حالة تواصل الانقطاع عن العمل

Lundi 26 Août 2019

Lundi 26 Août 2019
وات - لوحت الإدارة العامة للبريد، الاثنين، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد عدد من أعوان البريد التونسي المعتصمين بمقر وزارة تكنلوجيا الاتصال منذ 19 أوت 2019 واستنكرت في بيان لها "الدخول في إضراب فجئيّ لم تراع فيه الإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل"، معبرة عن "قلقها الشديد" إزاء ما ترتب عن الإضراب من إضرار بمصالح المواطنين إضافة إلى تكبد المؤسسة لخسائر مالية فادحة.

وأقرت الادارة بأن مجموعات من الاعوان غادروا مقرات عملهم والتحقوا بزملائهم المعتصمين "ممّا انجرّ عنه غلق مكاتب البريد وتعطل إسداء الخدمات البريدية والمالية فيها"، معبرة عن استعدادها للحوار والتفاوض "للتوصل إلى حلول تراعي ديمومة المؤسسة وتضمن مصالح المواطن".


يذكر أن الفصل 388 من مجلة الشغل ينص، في صورة وجود اضراب أو صد عن العمل مخالفين للقانون، على عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثمانية أشهر وبخطية تتراوح بين 100 و500 دينار، ضد كل من حرّض على مواصلة الإضراب أو الصدّ عن العمل أو شارك فيهما.
وفي صورة العود تضاعف العقوبتان، كما يعاقب بنفس العقوبات كل من احتل أماكن الشغل مدة الإضراب أو الصد عن العمل.

  
  
     
  
cadre-702df24710fe903f865eba9d206a8585-2019-08-26 20:02:40






0 de 0 commentaires pour l'article 187995



Présidentielles 2019
En continu

الاثنين 26 أوت 2019 | 25 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:30 18:59 16:03 12:28 05:45 04:13
30°
 29° % 51 :الرطــوبة
تونــس 26°
4.1 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
29°-2638°-2733°-2532°-2531°-25
  • Avoirs en devises
    17141,8

  • (26 août)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,17494 DT        1$ =2,87213 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 août)   374,2 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1566849733|187995 1124|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires