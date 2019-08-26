Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Ellila Eid  

رابطة ابطال افريقيا : الترجي يستهل حملة الدفاع عن لقبه القاري من التشاد

Lundi 26 Août 2019

Lundi 26 Août 2019
وات - سيلاقي الترجي الرياضي التونسي في الدور التمهيدي الثاني لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم نادي إليكت سبورت التشادي الذي تأهل امس الاحد على حساب سيركل مبيري الغابوني في ختام منافسات الدور التمهيدي الأول.
وكان الترجي اعفي من خوض الدور التمهيدي الاول للمسابقة الافريقية .
وسيبدأ فريق باب الجديد رحلة الدفاع عن لقبه القاري خارج قواعده ما بين 13 و 15 سبتمبر في حين يستضيف منافسه التشادي بتونس يوم 27 او 28 سبتمبر الجاري.
وكان الفريق التونسي قد اعلن في وقت سابق عن قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في النسخة القادمة من كاس رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم .



وضمت القائمة 28 لاعبا هم :
معز بن شريفية - رامي الجريدي - صدقي الدبشي - سامح الدربالي - ايهاب المباركي - رائد الفادع - الياس الشتي - حسين الربيع - محمد علي اليعقوبي - شمس الدين الذوادي - عبد القادر بدران - خليل شمام - محمد امين المسكيني - محمد علي بن رمضان - يوسف المصراتي - كوامي بونصو - عبد الرؤوف بن غيث - بلال بن ساحة - حمدو الهوني - انيس البدري - فادي بن شوق - فوسيني كوليبالي - يوسف البلايلي - هيثم الجويني - طه ياسين الخنيسي - ابراهيم واتارا - زياد بريمة - ماهر بالصغير.

  
  
     
  
cadre-dcced9553f71b6adcbc8e6558cd79ff0-2019-08-26 17:46:03






0 de 0 commentaires pour l'article 187983



Présidentielles 2019
En continu

الاثنين 26 أوت 2019 | 25 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:30 18:59 16:03 12:28 05:45 04:13
32°
 31° % 52 :الرطــوبة
تونــس 26°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31°-2638°-2733°-2532°-2531°-25
  • Avoirs en devises
    17141,8

  • (26 août)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,17494 DT        1$ =2,87213 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 août)   374,2 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1566838547|187983 100|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires