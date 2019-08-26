رابطة ابطال افريقيا : الترجي يستهل حملة الدفاع عن لقبه القاري من التشاد

Lundi 26 Août 2019



وات

- سيلاقي الترجي الرياضي التونسي في الدور التمهيدي الثاني لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم نادي إليكت سبورت التشادي الذي تأهل امس الاحد على حساب سيركل مبيري الغابوني في ختام منافسات الدور التمهيدي الأول.وكان الترجي اعفي من خوض الدور التمهيدي الاول للمسابقة الافريقية .وسيبدأ فريق باب الجديد رحلة الدفاع عن لقبه القاري خارج قواعده ما بين 13 و 15 سبتمبر في حين يستضيف منافسه التشادي بتونس يوم 27 او 28 سبتمبر الجاري.وكان الفريق التونسي قد اعلن في وقت سابق عن قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في النسخة القادمة من كاس رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم .معز بن شريفية - رامي الجريدي - صدقي الدبشي - سامح الدربالي - ايهاب المباركي - رائد الفادع - الياس الشتي - حسين الربيع - محمد علي اليعقوبي - شمس الدين الذوادي - عبد القادر بدران - خليل شمام - محمد امين المسكيني - محمد علي بن رمضان - يوسف المصراتي - كوامي بونصو - عبد الرؤوف بن غيث - بلال بن ساحة - حمدو الهوني - انيس البدري - فادي بن شوق - فوسيني كوليبالي - يوسف البلايلي - هيثم الجويني - طه ياسين الخنيسي - ابراهيم واتارا - زياد بريمة - ماهر بالصغير.