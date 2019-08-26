ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 4ر5 % خلال الثلاثي الثاني من سنة 2019

Lundi 26 Août 2019



وات

- أعلن المعهد الوطني للاحصاء، اليوم الاثنين، أن أسعار العقارات في تونس ارتفعت بنسبة 4ر5 %، خلال الثلاثي الثاني من سنة 2019 مقابل ارتفاع بنسبة 1ر4 % خلال الثلاثي الاول من نفس السنة.وأرجع هذا الارتفاع بالاساس إلى ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 5ر10% والشقق بنسبة 8ر7%، علما وأن أسعار المنازل كانت قد سجلت خلال الثلاثي الاول من سنة 2019 ، انخفاضا بنسبة 0ر3 % مقابل ارتفاع أسعار الشقق بنسبة 4ر7 بالمائة.أما بحساب الانزلاق السنوي، فقد سجل المؤشر العام لاسعار العقارات خلال الثلاثي الثاني من سنة 2019 ، ارتفاعا بنسبة 0ر10 بالمائة وذلك مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.وتجدر الاشارة إلى أنه تم تسجيل تباطؤ خلال سنة 2018 في نسق ارتفاع هذا المؤشر وذلك بسبب انخفاض نسق ارتفاع أسعار الشقق والمنازل مقابل استقرار نسبي لنسق ارتفاع أسعار الاراضي.وقد سجلت أسعار الشقق ارتفاعا خالل الثلاثي الثاني من سنة 2019 بنسبة 5ر13 %مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية مقابل ارتفاع بنسبة 0ر11 بالمائة لاسعار المنازل و ارتفاع بنسبة 2ر8 بالمائة لاسعار الاراضي مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.وشهد حجم المبادلات العقارية تراجعا خلال الثلاثية الثانية من سنة 2019 بنسبة 3ر10 % وذلك مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية مقابل انخفاض بنسبة 7ر9 % خلال الثلاثي الاول من نفس السنة.ويعود هذا التراجع، حسب المعهد الوطني للاحصاء، إلى تقلص حجم مبادلات الاراضي بنسبة 3ر11 بالمائة وتقلص حجم مبادلات المنازل بنسبة 0ر9 بالمائة وتقلص حجم مبادلات الشقق بنسبة 1ر6 بالمائة و ذلك مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.