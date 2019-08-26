الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية: تم تحويل مبالغ جرايات شهر اوت 2019 في اجالها

Lundi 26 Août 2019
وات - اعلن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، في بلاغ له الاثنين، انه تم تحويل جرايات المتقاعدين والأرامل وذوي الحق منهم بعنوان شهر اوت في اجالها.
وعبر الصندوق في هذا الصدد، عن اسفه لعدم تمكن اصحاب الجرايات الذين يتقاضون مستحقاتهم عن طريق التحويل البريدي من سحب جراياتهم لدى مكاتب البريد بتزامنه مع اضراب هذه المكاتب.
يذكر ان اعوان البريد ينفذون اضرابا على مستوى عدد من المكاتب منذ يوم 21 اوت الجاري، للمطالبة بتفعيل قائمة تتعلق بالترقيات الى جانب حزمة مطالب اجتماعية من بينها القانون الاساسي للبريد والتي تم الاتفاق بشأنها بين الاطراف النقابية والإدارة.
وكان الكاتب العام للجامعة العامة للبريد (الاتحاد العام التونسي للشغل ) الحبيب الميزوري قد اكد في تصريح سابق (لوات) ان الجامعة على استعداد للتفاوض حالا مع وزارة الاتصال والاقتصاد الرقمي، مضيفا ان الجامعة والوزارة لم يخوضا اي محادثات مباشرة خلال اللقاء الذي جمعها مؤخرا على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية وان الوزارة ترفض الحوار.
من جانبها دعت الوزارة في بلاغ لها كافة الأطراف إلى تغليب المصلحة العامة ومواصلة نهج الحوار والتفاوض للتوصل إلى حلول دون الإضرار بمصالح المواطن.
وعبر الصندوق في هذا الصدد، عن اسفه لعدم تمكن اصحاب الجرايات الذين يتقاضون مستحقاتهم عن طريق التحويل البريدي من سحب جراياتهم لدى مكاتب البريد بتزامنه مع اضراب هذه المكاتب.
يذكر ان اعوان البريد ينفذون اضرابا على مستوى عدد من المكاتب منذ يوم 21 اوت الجاري، للمطالبة بتفعيل قائمة تتعلق بالترقيات الى جانب حزمة مطالب اجتماعية من بينها القانون الاساسي للبريد والتي تم الاتفاق بشأنها بين الاطراف النقابية والإدارة.
وكان الكاتب العام للجامعة العامة للبريد (الاتحاد العام التونسي للشغل ) الحبيب الميزوري قد اكد في تصريح سابق (لوات) ان الجامعة على استعداد للتفاوض حالا مع وزارة الاتصال والاقتصاد الرقمي، مضيفا ان الجامعة والوزارة لم يخوضا اي محادثات مباشرة خلال اللقاء الذي جمعها مؤخرا على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية وان الوزارة ترفض الحوار.
من جانبها دعت الوزارة في بلاغ لها كافة الأطراف إلى تغليب المصلحة العامة ومواصلة نهج الحوار والتفاوض للتوصل إلى حلول دون الإضرار بمصالح المواطن.
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Par:lechef ( )
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