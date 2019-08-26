إيقاف 400 شخصا بين مهربين ومجتازين للحدود وضبط محجوزات بقيمة 21 مليون دينار خلال الأشهر الثلاثة الفارطة

Lundi 26 Août 2019



وات

- ذكرت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الاثنين، بخصوص حصيلة تدخلات الوحدات العسكرية خلال أشهر ماي وجوان وجويلية المنقضية، أن تلك الوحدات تمكنت خلال تلك الفترة من إيقاف 400 شخصا بينهم 330 من جنسيات افريقية بين مهربين ومجتازين للحدود البرية والبحرية.وبينت الوزارة، في بلاغ، أن تلك الوحدات اوقفت خلال الاشهر الثلاثة الماضية 242 شخصا من مهربين ومجتازين للحدود البرية خلسة من بينهم 239 شخصا من أصول افريقية.كما نجحت خلال الفترة ذاتها في إيقاف 158 شخصا كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحريّة خلسة أغلبهم من جنسيّات إفريقيّة.واستعرضت الوزارة ايضا المحجوزات التي تمكنت مختلف التشكيلات العسكرية من ضبطها خلال الاشهر المنقضية والتي قاربت قيمتها 21 مليون دينار.ومن بين المحجوزات 89 شاحنة وسيارة وحوالي 29 ألف لتر من المحروقات وأكثر من 400 ألف علبة سجائر وأكثر من 18 ألف علبة "معسل"، إضافة إلى بعض أسلحة الصيد مع ذخيرتها وأكثر من 30 ألف قطعة ألعاب ناريّة.من جهة اخرى ذكرت وزارة الدفاع الوطني ان عناصر الهندسة العسكرية تمكنت خلال نفس الفترة من إبطال مفعول أكثر من 11 لغما تقليدي الصنع زرعتها العناصر الإرهابية بالمرتفعات الغربية.كما تمكنت من إبطال وتفجير 104 قذائف من أعيرة مختلفة من مخلفات الحرب العالمية الثانية تم العثور عليها ببعض مناطق الجمهورية في نفس الفترة.