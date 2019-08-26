التحركات الأخيرة لأعوان البريد التونسي ''مخالفة للقانون'' حسب وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي

Lundi 26 Août 2019
وات - وصفت وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي التحركات الأخيرة لأعوان البريد التونسي "بالمخالفة للتشريع الجاري به العمل في فض النزاعات الشغلية الجماعية".
وأضافت في بيان لها، الاثنين، أن هذه التحركات التي ترتب عنها توقف نشاط مختلف مصالح ديوان البريد وتعطل إسداء الخدمات البريدية والمالية للمواطنين، لم "تتبع المسار والأطر القانونية"، نافية أن تكون قد رفضت أي دعوة لحضور جلسات التفاوض والحوار "خلافا لما يروج له البعض من مغالطات وادعاءات باطلة".
وأكدت أنه حفاظا على مصالح المواطنين ستعمل على إنفاذ القانون واتخاذ الإجراءات المستوجبة في الغرض، مجددة دعوتها "إلى التعقل والتحلي بروح المسؤولية واحترام التراتيب الجاري بها العمل حفاظا على ديمومة المؤسسة".
ويشهد قطاع البريد، منذ الإربعاء 21 اوت 2019، إضرابا عن العمل على مستوى عدد من المكاتب بعد محاولة فض اعتصام بالقوة، ينفذه مسؤولون نقابيون وأعوان بريد في مقر وزارة الاتصال والاقتصاد الرقمي.
ويطالب مهنيو البريد بتفعيل اتفاقيات قائمة تتعلق بالترقيات الى جانب حزمة مطالب اجتماعية من بينها تنقيح القانون الاساسي للبريد المتفق بشأنها مع الأطراف النقابية والادارة.
وأضافت في بيان لها، الاثنين، أن هذه التحركات التي ترتب عنها توقف نشاط مختلف مصالح ديوان البريد وتعطل إسداء الخدمات البريدية والمالية للمواطنين، لم "تتبع المسار والأطر القانونية"، نافية أن تكون قد رفضت أي دعوة لحضور جلسات التفاوض والحوار "خلافا لما يروج له البعض من مغالطات وادعاءات باطلة".
وأكدت أنه حفاظا على مصالح المواطنين ستعمل على إنفاذ القانون واتخاذ الإجراءات المستوجبة في الغرض، مجددة دعوتها "إلى التعقل والتحلي بروح المسؤولية واحترام التراتيب الجاري بها العمل حفاظا على ديمومة المؤسسة".
ويشهد قطاع البريد، منذ الإربعاء 21 اوت 2019، إضرابا عن العمل على مستوى عدد من المكاتب بعد محاولة فض اعتصام بالقوة، ينفذه مسؤولون نقابيون وأعوان بريد في مقر وزارة الاتصال والاقتصاد الرقمي.
ويطالب مهنيو البريد بتفعيل اتفاقيات قائمة تتعلق بالترقيات الى جانب حزمة مطالب اجتماعية من بينها تنقيح القانون الاساسي للبريد المتفق بشأنها مع الأطراف النقابية والادارة.
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:30
|18:59
|16:03
|12:28
|05:45
|04:13
|
32°
|31°
|% 52
|:الرطــوبة
|تونــس
|26°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|31°-26
|38°-27
|33°-25
|32°-25
|31°-25
Follow @babnet_Tunisie
( 89 893) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 87 574) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 79 629) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 77 186) كلات بعضها ..
( 67 083) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 64 733) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 55 618) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 953) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 50 427) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 50 292) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 688) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 46 674) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 568) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 45 230) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 43 962) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 43 413) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 42 700) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 41 270) حافظ السبسي يتحدث عن توقيع القانون
( 41 260) زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب
( 40 884) حرم الرئيس محمد الناصر... نرويجي
Par:lechef ( )
Sur: بيان من ضحى الحداد حول ترشحها للإنتخابات الرئاسية