فتح باب الترشح لإنتاج مسرحيات لفائدة فرقة بلدية تونس

Lundi 26 Août 2019



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- أعلنت بلدية تونس عن فتح باب الترشح أمام الفنانين المسرحيين لإنتاج أعمال مسرحية لفائدة فرقة بلدية تونس.وحدّدت يوم 6 سبتمبر 2019 آخر أجل لقبول ملفات الترشح.ويتضمّن ملف الترشح، وفق بلاغ صادر عن بلدية تونس اليوم الاثنين، مطلبا كتابيا ونسختيْن من النص المسرحي ومتطلبات العرض التقنية من معدات صوتية وإنارة، فضلا عن الكلفة المالية للمشروع وكذلك قائمة المشاركين في العمل من ممثلين وفرق تقنية وسيرهم الذاتية.وتودع ملفات الترشح مباشرة بمكتب الضبط المركزي لبلدية تونس، أو إرسالها عبر البريد مضمون الوصول على العنوان "قصر بلدية تونس - القصبة 1080 تونس.وورد في البلاغ أنه لا يمكن لصاحب العمل الفائز التصرّف فيه أو إعادة إنتاجه في فرق مسرحية أخرى لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ إنتاجه من قبل بلدية تونس، وتعهّد صاحب العمل بتقديم العرض الأول للمسرحية موفى شهر نوفمبر القادم على أقصى تقدير.وتعهّدت بلدية تونس، في المقابل، بوضع مسرح الجيب "فضاء نور الدين القصباوي" على ذمة صاحب العمل للقيام بالتمارين، فضلا عن تخصيص المسرح البلدي لتقديم العرض الأول وتأمين سلسلة من العروض المسرحية.وكانت جلسة عمل جمعت رئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم بمديرة فرقة بلدية تونس للمسرح منى نور الدين، صباح الاثنين بمقر البلدية، تناولت برنامج عمل الفرقة وسبل تطويره من أجل تواصل إشعاع فرقة مدينة تونس للمسرح التي تعد مكسبا وطنيا وذاكرة للإبداع المسرحي التونسي وذلك وفق ما ورد في نص البلاغ لمح