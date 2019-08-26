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سليانة: نفوق 50 رأس غنم جرفتهم مياه الامطار بمنطقة اللوزة من معتمدية كسرى

Lundi 26 Août 2019

Lundi 26 Août 2019
وات - أدت السيول الجارية للامطار المتساقطة امس الاحد، بكميات هامة بمنطقة اللوزة من معتمدية كسرى من ولاية سليانة إلى نفوق 50 رأس غنم (خرفان و ماعز)، وفق ما صرح به صاحب قطيع الاغنام ل(وات).

من جهته،أكد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية منصف الهرمي ل(وات) أن الإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية عاينت الحادثة صباح اليوم الاثنين وراسلت وزارة الاشراف (وزارة الفلاحة) لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
واوضح بخصوص الحادثة ان سقوط الحاجز الترابي نتيجة الأمطار تسبب في نفوق القطيع الذي كان يرعى، بعد ان جرفته المياه في الوادي.


  
  
     
  
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