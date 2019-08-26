اضراب اعوان البريد وراء تاخر حصول عدد من متقاعدي القطاع الخاص على جراياتهم

Lundi 26 Août 2019
وات - اعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنّ تحويل مبالغ جرايات متقاعدي القطاع الخاص وكل الجريات الاخرى (الشيخوخة، العجز والباقين على قيد الحياة)، بعنوان شهر أوت 2019 قد تم في الآجال.
وبين الصندوق، في بلاغ له الاثنين، ان اضراب مكاتب البريد بالتزامن مع صرف الجرايات كان وراء عدم تمكّن أصحاب الجرايات الذّين يتقاضون جراياتهم عن طريق التحويل البريدي والحوّالات الالكترونيّة من سحب مستحقّاتهم.
ويشهد قطاع البريد، منذ الإربعاء 21 اوت 2019، إضرابا عن العمل على مستوى عدد من المكاتب بعد محاولة فض اعتصام ينفذه مسؤولون نقابيون وأعوان بريد على مستوى مقر وزارة الاتصال والاقتصاد الرقمي بالقوّة.
ويطالب مهنيو البريد بتفعيل اتفاقيات قائمة تتعلق بالترقيات الى جانب حزمة مطالب اجتماعية من بينها تنقيح القانون الاساسي للبريد المتفق بشأنها مع الأطراف النقابية والادارة.
وقد تم اليوم فتح 3 مكاتب بريد بالعاصمة لإسداء الخدمات للمواطنين ويتعلق الأمر بمكتب محمد الخامس ومكتب تونس ثامر ومكتب تونس الجمهورية.
وبين الصندوق، في بلاغ له الاثنين، ان اضراب مكاتب البريد بالتزامن مع صرف الجرايات كان وراء عدم تمكّن أصحاب الجرايات الذّين يتقاضون جراياتهم عن طريق التحويل البريدي والحوّالات الالكترونيّة من سحب مستحقّاتهم.
ويشهد قطاع البريد، منذ الإربعاء 21 اوت 2019، إضرابا عن العمل على مستوى عدد من المكاتب بعد محاولة فض اعتصام ينفذه مسؤولون نقابيون وأعوان بريد على مستوى مقر وزارة الاتصال والاقتصاد الرقمي بالقوّة.
ويطالب مهنيو البريد بتفعيل اتفاقيات قائمة تتعلق بالترقيات الى جانب حزمة مطالب اجتماعية من بينها تنقيح القانون الاساسي للبريد المتفق بشأنها مع الأطراف النقابية والادارة.
وقد تم اليوم فتح 3 مكاتب بريد بالعاصمة لإسداء الخدمات للمواطنين ويتعلق الأمر بمكتب محمد الخامس ومكتب تونس ثامر ومكتب تونس الجمهورية.
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Par:lechef ( )
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