الرابطة المحترفة الاولى- برنامج وحكام الجولة الثانية

Lundi 26 Août 2019
وات - في ما يلي برنامج وحكام مقابلات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستقام ايام 28 و29 اوت و1 سبتمبر:
الاربعاء 28 اوت
في باردو (س16 و30 ) دون حضور الجمهور الملعب التونسي - هلال الشابة الحكم/ وليد البناني
في حمام الانف (س16 و30) نادي حمام الانف - النادي الافريقي الحكم/ رشدي قزقز
في منزل بوزلفة (س16 و30) مستقبل سليمان - اتحاد تطاوين الحكم/ نضال اللطيف
في صفاقس (س18) دون حضور الجمهور النادي الصفاقسي - نجم المتلوي الحكم/ محمد شعبان
الخميس 29 اوت 2019
في القيروان (س 16 و30) اتحاد بنقردان - شبيبة القيروان الحكم/ كريم الخميري
الاحد 1 سبتمبر
في حمام سوسة (س 16) النجم الساحلي - الاتحاد المنستيري
ملاحظة / ن مقابلة الترجي الرياضي والنادي البنزرتي لاحقا.
الاربعاء 28 اوت
في باردو (س16 و30 ) دون حضور الجمهور الملعب التونسي - هلال الشابة الحكم/ وليد البناني
في حمام الانف (س16 و30) نادي حمام الانف - النادي الافريقي الحكم/ رشدي قزقز
في منزل بوزلفة (س16 و30) مستقبل سليمان - اتحاد تطاوين الحكم/ نضال اللطيف
في صفاقس (س18) دون حضور الجمهور النادي الصفاقسي - نجم المتلوي الحكم/ محمد شعبان
الخميس 29 اوت 2019
في القيروان (س 16 و30) اتحاد بنقردان - شبيبة القيروان الحكم/ كريم الخميري
الاحد 1 سبتمبر
في حمام سوسة (س 16) النجم الساحلي - الاتحاد المنستيري
ملاحظة / ن مقابلة الترجي الرياضي والنادي البنزرتي لاحقا.
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- Hier 15:08 اختتام الدورة 39 لمهرجان سيدي بوزيد الدولي
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Par:Nouri (Switzerland )
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