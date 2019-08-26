الرابطة المحترفة الاولى- برنامج وحكام الجولة الثانية

Lundi 26 Août 2019



وات

- في ما يلي برنامج وحكام مقابلات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستقام ايام 28 و29 اوت و1 سبتمبر:في باردو (س16 و30 ) دون حضور الجمهور الملعب التونسي - هلال الشابة الحكم/ وليد البنانيفي حمام الانف (س16 و30) نادي حمام الانف - النادي الافريقي الحكم/ رشدي قزقزفي منزل بوزلفة (س16 و30) مستقبل سليمان - اتحاد تطاوين الحكم/ نضال اللطيففي صفاقس (س18) دون حضور الجمهور النادي الصفاقسي - نجم المتلوي الحكم/ محمد شعبانفي القيروان (س 16 و30) اتحاد بنقردان - شبيبة القيروان الحكم/ كريم الخميريفي حمام سوسة (س 16) النجم الساحلي - الاتحاد المنستيريملاحظة / ن مقابلة الترجي الرياضي والنادي البنزرتي لاحقا.