مورو يستقبل رئيسة اتحاد قضاة محكمة المحاسبات وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد

Lundi 26 Août 2019



باب نات

- استقبل عبد الفتاح مورو رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة صباح اليوم الاثنين 26 اوت 2019 بقصر باردة فاطمة قرط رئيسة اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، مرفوقة بعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد.وتمّ التطرق وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب الى استعداد محكمة المحاسبات الى مراقبة الحملة الانتخابية الرئاسية، وأثار أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد قضاة محكمة المحاسبات بالمناسبة عديد الاشكالات والثغرات والإخلالات على مستوى النصوص القانونية المتعلّقة بالحملات الانتخابية ولاسيما ما يتعلّق منها بالتمويل والمخالفات والعقوبات المستوجبة.كما تطرّق أعضاء المكتب من جهة أخرى الى مسألة تحسين الوضع المادي للقضاة الماليين لمحكمة المحاسبات بالنظر الى تفاقم وتعدّد المهام والوظائف التي يضطلعون بها،ولاسيما في ما يتعلّق بالمهام الرقابية والقضاء في نزاعات الجماعات المحلية وفي النزاعات الانتخابية .وقد عبّر عبد الفتاح مورو عن تقدير كل أعضاء مجلس نواب الشعب للعمل الجاد الذي يقوم به قضاة محكمة المحاسبات، مبرزا ما تحظى به الهيئات القضائية من احترام وتقدير، باعتبار أن القضاء في علويته يبقى الضمانة الكبرى لاستمرار الحياة السياسية على أساس العدل والديمقراطية واحترام مبادئ الشفافية .كما اكّد تفهّمه لمطالب ومشاغل قضاة محكمة المحاسبات ولاسيما المتعلقة بتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، مبرزا أهمية توفير الظروف الملائمة ليضطلع القضاة بمهامهم على الوجه الأفضل.