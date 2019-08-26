غلق جزئي للطريق رقم 8 تونس /بنزرت خلال الساعات الأولى من صباح يوم غد الثلاثاء

Lundi 26 Août 2019



وات

- ستشهد الطريق رقم 8 تونس/بنزرت يوم غد الثلاثاء بداية من الساعة الواحدة صباحا والى غاية الساعة الرابعة صباحا، غلقا جزئيا بين مدخل الشرقية 1 ومحول المطار ، وفق بلاغ صادر الاثنين عن الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بتونس.وأضحت الإدارة الجهوية، أن هذا الغلق يعود إلى إنجاز أشغال إصلاح الهيكل الحامل للإشارات، ودعت في هذا الخصوص مستعملي هذه الطريق إلى توخي الحذر والتخفيض في السرعة واحترام الإشارات المرورية المركزة للغرض.