وزارة الدفاع تحذر من التواجد بالمناطق العسكرية المغلقة والحدودية العازلة، بسبب تواتر محاولات التسلل الى التراب التونسي

Lundi 26 Août 2019
وات - حذرت وزارة الدفاع الوطني المواطنين من الإقتراب والتواجد بالمناطق العسكرية المغلقة أو مناطق العمليات العسكرية أو المناطق الحدودية العازلة، وذلك حفاظا على أرواحهم من خطر تعرضهم إلى الرمايات المباشرة من طرف الوحدات العسكرية العاملة بهذه الفضاءات، وذلك أمام تواتر محاولات التسلل إلى التراب الوطني بصفة غير شرعية ومحاولات إدخال السلع المهربة وتعمد بعض المهربين إلى إطلاق النار على الدوريات العسكرية.
وأبرزت الوزارة في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين، أن دورية عسكرية داخل المنطقة الحدودية العازلة بجهة المنزلة من ولاية تطاوين تفطنت يوم السبت 25 أوت 2019 إلى وجود سيارتي تهريب بالجهة المقابلة للساتر الترابي داخل التراب الليبي عمد راكبوها إلى إطلاق النار بأسلحة فردية باتجاه أفراد التشكيلة العسكرية الذين ردّوا الفعل بصفة مباشرة مما أجبر هذه العناصر على الفرار والتوغل بعمق التراب الليبي دون وقوع إصابات لأفراد الدورية العسكرية.
كما تفطنت تشكيلات عسكرية عاملة بقطاع رمادة من ولاية تطاوين يوم أمس الأحد الى ثلاث سيارات تهريب محملة بالسلع بالمنطقة الحدودية العازلة قادمة من التراب الليبي، ونجحت الوحدات العسكرية بإستعمال الوسائل البرية والجوية في ايقاف ثلاثة أشخاص دون وثائق هوية نزلوا من إحدى السيارات التي عادت أدراجها إلى التراب الليبي.
وتم كذلك ايقاف سيارة تهريب نوع "تويوتا" دون لوحات منجمية محملة بألف كلغ من الشاي يقودها شخص دون وثائق هوية، وقد تم تسليم الأفراد والمحجوز إلى المصالح الديوانية بالذهيبة لإتمام الإجراءات القانونية، وفق ذات البلاغ.
وأبرزت الوزارة في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين، أن دورية عسكرية داخل المنطقة الحدودية العازلة بجهة المنزلة من ولاية تطاوين تفطنت يوم السبت 25 أوت 2019 إلى وجود سيارتي تهريب بالجهة المقابلة للساتر الترابي داخل التراب الليبي عمد راكبوها إلى إطلاق النار بأسلحة فردية باتجاه أفراد التشكيلة العسكرية الذين ردّوا الفعل بصفة مباشرة مما أجبر هذه العناصر على الفرار والتوغل بعمق التراب الليبي دون وقوع إصابات لأفراد الدورية العسكرية.
كما تفطنت تشكيلات عسكرية عاملة بقطاع رمادة من ولاية تطاوين يوم أمس الأحد الى ثلاث سيارات تهريب محملة بالسلع بالمنطقة الحدودية العازلة قادمة من التراب الليبي، ونجحت الوحدات العسكرية بإستعمال الوسائل البرية والجوية في ايقاف ثلاثة أشخاص دون وثائق هوية نزلوا من إحدى السيارات التي عادت أدراجها إلى التراب الليبي.
وتم كذلك ايقاف سيارة تهريب نوع "تويوتا" دون لوحات منجمية محملة بألف كلغ من الشاي يقودها شخص دون وثائق هوية، وقد تم تسليم الأفراد والمحجوز إلى المصالح الديوانية بالذهيبة لإتمام الإجراءات القانونية، وفق ذات البلاغ.
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Par:Tomjerry (Tunisia )
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