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الرابطة 1- برنامج لقاءات الجولة الثانية

Lundi 26 Août 2019

Lundi 26 Août 2019
وات - في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستقام ايام 28 و29 اوت و1 سبتمبر:

الاربعاء 28 اوت
في باردو - س 16 و30 - دون حضور الجمهور الملعب التونسي - هلال الشابة


في حمام الانف - س 16 و30 نادي حمام الانف - النادي الافريقي

في منزل بوزلفة - س 16 و30 مستقبل سليمان - اتحاد تطاوين

في صفاقس - س 18 - دون حضور الجمهور النادي الصفاقسي - نجم المتلوي


الخميس 29 اوت
في القيروان - س 16 و30 اتحاد بنقردان - شبيبة القيروان


الاحد 1 سبتمبر
في حمام سوسة - س 16 النجم الساحلي - الاتحاد المنستيري

وسيتم تعيين مقابلة الترجي الرياضي والنادي البنزرتي لاحقا.

  
  
     
  
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