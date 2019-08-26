الرابطة 1- برنامج لقاءات الجولة الثانية

Lundi 26 Août 2019



وات

- في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستقام ايام 28 و29 اوت و1 سبتمبر:في باردو - س 16 و30 - دون حضور الجمهور الملعب التونسي - هلال الشابةفي حمام الانف - س 16 و30 نادي حمام الانف - النادي الافريقيفي منزل بوزلفة - س 16 و30 مستقبل سليمان - اتحاد تطاوينفي صفاقس - س 18 - دون حضور الجمهور النادي الصفاقسي - نجم المتلويفي القيروان - س 16 و30 اتحاد بنقردان - شبيبة القيروانفي حمام سوسة - س 16 النجم الساحلي - الاتحاد المنستيريوسيتم تعيين مقابلة الترجي الرياضي والنادي البنزرتي لاحقا.