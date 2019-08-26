تحديد نصاب زكاة المال للسنة الهجرية الجديدة 1441 هـ

Lundi 26 Août 2019



باب نات

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

- يعلم مفتي الجمهورية التونسية أن نصاب زكاة المال للعام الهجري الجديد 1441 هو أحد عشر ألفا وثمانمائة وثمانون دينارا ( 11880 د ) ، ويتوجب إخراج ما قدره 2,5 % على كل مال مدخر بلغ هذا النصاب أو أكثر بعد دوران الحول ( وهو العام القمري ) .ويدفع مال الزكاة لمن يستحقه من الفقراء والمحتاجين وغيرهم ممن نصت عليهم الآية 60 من سورة التوبة) .