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تحديد نصاب زكاة المال للسنة الهجرية الجديدة 1441 هـ

Lundi 26 Août 2019

Lundi 26 Août 2019
باب نات - يعلم مفتي الجمهورية التونسية أن نصاب زكاة المال للعام الهجري الجديد 1441 هو أحد عشر ألفا وثمانمائة وثمانون دينارا ( 11880 د ) ، ويتوجب إخراج ما قدره 2,5 % على كل مال مدخر بلغ هذا النصاب أو أكثر بعد دوران الحول ( وهو العام القمري ) .

ويدفع مال الزكاة لمن يستحقه من الفقراء والمحتاجين وغيرهم ممن نصت عليهم الآية 60 من سورة التوبة


( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) .

  
  
     
  
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