تحديد نصاب زكاة المال للسنة الهجرية الجديدة 1441 هـ

Lundi 26 Août 2019
باب نات - يعلم مفتي الجمهورية التونسية أن نصاب زكاة المال للعام الهجري الجديد 1441 هو أحد عشر ألفا وثمانمائة وثمانون دينارا ( 11880 د ) ، ويتوجب إخراج ما قدره 2,5 % على كل مال مدخر بلغ هذا النصاب أو أكثر بعد دوران الحول ( وهو العام القمري ) .
ويدفع مال الزكاة لمن يستحقه من الفقراء والمحتاجين وغيرهم ممن نصت عليهم الآية 60 من سورة التوبة
( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) .
ويدفع مال الزكاة لمن يستحقه من الفقراء والمحتاجين وغيرهم ممن نصت عليهم الآية 60 من سورة التوبة
( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) .
En continu
- Hier 15:08 اختتام الدورة 39 لمهرجان سيدي بوزيد الدولي
- Hier 10:56 صورة اليوم: بلدية رواد تُدشن أول ويفي مجاني
- Hier 10:52 ترامب ينفي وجود توتر بين زعماء مجموعة السبع
- Hier 09:20 من سيواجه مورو في الدور الثاني ؟
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:30
|18:59
|16:03
|12:28
|05:45
|04:13
|
33°
|36°
|% 49
|:الرطــوبة
|تونــس
|27°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|36°-27
|38°-27
|33°-25
|32°-25
|31°-25
Follow @babnet_Tunisie
( 89 856) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 87 554) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 79 257) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 77 169) كلات بعضها ..
( 67 067) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 63 345) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 55 613) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 946) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 50 283) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 49 363) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 48 667) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 46 665) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 560) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 45 220) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 43 952) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 43 362) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 42 680) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 41 264) حافظ السبسي يتحدث عن توقيع القانون
( 41 254) زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب
( 40 870) حرم الرئيس محمد الناصر... نرويجي
Par:Tomjerry (Tunisia )
Sur:حتى الزبيدي استعملك 46 مرة ثم رماك.. ايها الغبي ''الــــجوطابل''