صفاقس 1: تراجع في مخالفات الإشهار السياسي على صفحات التواصل الاجتماعي وتفاعل إيجابي للقائمات المترشحة مع تنابيه هيئة الانتخابات

Lundi 26 Août 2019



وات

- بين رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات صفاقس 1 محمد الحمامي في تصريح ل(وات) أنه تم تسجيل تراجع ملحوظ في مخالفات الإشهار السياسي المرتكبة من طرف القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية خلال الفترة ما قبل الحملة على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال اعتماد الصفحات المدعمة.وثمن الحمّامي ما اعتبره تفاعلا إيجابيا للقائمات المخالفة مع تنابيه الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات التي وجهتها إليها في الغرض علما وأن عددها يقدر بحوالي 10 تنابيه وجهت لقائمات حزبية ومستقلة وائتلافية وقعت في الخطأ، بحسب ذات المصدر.ونبه الحمامي كل المترشحين من التتبعات القانونية لمخالفات الإشهار السياسي، التي يرتبها الفصل 143 (جديد) من القانون عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء في مستوى نتائج الانتخابات.وينص الفصل على: "تتثبت الهيئة من احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها.ويجب أن تقرّر إلغاء نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية إذا تبين لها أن مخالفاتهم لهذه الأحكام أثرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة وتكون قراراتها معللة.وفي هذه الحالة يقع إعادة احتساب نتائج الانتخابات التشريعية أو البلدية أو الجهوية دون الأخذ بعين الاعتبار الأصوات التي تم إلغاؤها وفي الانتخابات الرئاسية يتم الاقتصار على إعادة ترتيب المترشحين دون إعادة احتساب النتائج".يذكر أن الدائرة الانتخابية صفاقس 1 تشمل 8 معتمديات هي بئر علي بن خليفة ومنزل شاكر وساقية الزيت وساقية الداير وجبنيانة والعامرة وقرقنة والحنشة، وترشحت بها للانتخابات التشريعية 52 قائمة بين حزبية وائتلافية ومستقلة، فيما يبلغ عدد الناخبين فيها 282856 ناخبا وناخبة وعدد مراكز الاقتراع 208 مراكز تضم 570 مكتب اقتراع.