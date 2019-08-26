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بطولة امريكا المفتوحة - انس جابر تواجه الفرنسية كارولين غارسيا في الدور الاول

Lundi 26 Août 2019

Lundi 26 Août 2019
وات - تواجه لاعبة التنس التونسية أنس جابر (المصنفة 62 عالميا) في الدور الاول لبطولة أمريكا المفتوحة اليوم الاثنين، الفرنسية كارولين غارسيا (المصنفة 27 عالميا).

وكانت جابر التي تراجعت مركزا واحدا في التصنيف العالمي لاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم، ضمنت دخولها للجدول الرئيسي لبطولة أمريكا المفتوحة بفضل ترتيبها العالمي.
ومن جهة اخرى، ستخوض انس جابر مسابقة الزوجي للسيدات حيث ستواجه رفقة المجرية فاني ستولار، الثنائي لوسي هراد (تشيكيا) وأندريه كليباتش (سلوفينيا) في الدور الاول المقرر يوم الاربعاء 28 اوت الجاري.


  
  
     
  
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