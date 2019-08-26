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3 مكاتب بريد تفتح أبوابها بالعاصمة لإسداء الخدمات للمواطنين في ظل تواصل إضراب البريديين

Lundi 26 Août 2019

Lundi 26 Août 2019
وات - فتحت 3 مكاتب بريد بالعاصمة أبوابها، الإثنين، لإسداء الخدمات للمواطنين ويتعلق الأمر بمكتب محمد الخامس ومكتب تونس ثامر ومكتب تونس الجمهورية، في ظل تواصل إضراب البريديين منذ، الأربعاء 21 أوت 2019.

وأكد عضو الجامعة العامة للبريد، الحبيب التليلي، ل(وات) تواصل الإضراب مع غلق نحو 98 بالمائة من مكاتب البريد أبوابها بكامل أنحاء الجمهورية.
وقال التليلي " نحن في انتظار قيام سلطة الإشراف بتحديد جلسة مفاوضات". وأوضح أن إيقاف الإضراب رهين "استئناف المفاوضات مع الإدارة من أجل الوصول إلى حلول".


يذكر ان قطاع البريد، يشهد، منذ الإربعاء 21 اوت 2019، إضرابا عن العمل على مستوى عدد من المكاتب بعد محاولة فض اعتصام ينفذه مسؤولون نقابيون وأعوان بريد على مستوى مقر وزارة الاتصال والاقتصاد الرقمي بالقوّة.

ويطالب مهنيو البريد بتفعيل اتفاقيات قائمة تتعلق بالترقيات الى جانب حزمة مطالب اجتماعية من بينها تنقيح القانون الاساسي للبريد المتفق بشأنها مع الأطراف النقابية والادارة.
ويتزامن الإضراب مع فترة تسجيل التلاميذ والطلبة بالمؤسسات التربوية والجامعية ودفع اشتراكات النقل المدرسي وصرف الجرايات بمختلف أنواعها.

  
  
     
  
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