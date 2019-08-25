هدف قاتل في الدقيقة الاخيرة يخرج النادي البنزرتي من كاس محمد السادس للاندية العربية

Dimanche 25 Août 2019
وات - خطف فريق شبيبة الساورة بطاقة التاهل الى الدور السادس عشر لكأس محمد السادس للاندية العربية لكرة القدم بهدف قاتل في شباك النادي البنزرتي في الدقيقة الاخيرة في المباراة التي جمعتهما مساء الاحد بملعب برشيد بمدينة الدار البيضاء المغربية لحساب الجولة الثالثة والاخيرة من منافسات المجموعة الثانية ضمن الدورة الترشيحية.
وبدا النادي البنزرتي في طريقه نحو التاهل باعتباره كان يكفيه التعادل لاسبقيته على مستوى فارق الاهداف المقبولة والمدفوعة غير ان شبيبة الساورة انتزعت بطاقة الترشح في الدقيقة الاخيرة بضربة راس من المدافع نصر الدين خوالد لتضرب موعدا في الدور السادس عشر مع الشباب السعودي.
ولحساب الجولة ذاتها، فاز نادي جيبوتي تيليكوم على فومبوني من جزر القمر 3-2.
وانهت شبيبة الساورة الدورة الترشيحية في الصدارة بمجموع 9 نقاط امام النادي البنزرتي برصيد 6 نقاط وجيبوتي تيليكوم ب3 نقاط بينما تذيل نادي فومبوني من جزر القمر الترتيب بلا رصيد.
وبدا النادي البنزرتي في طريقه نحو التاهل باعتباره كان يكفيه التعادل لاسبقيته على مستوى فارق الاهداف المقبولة والمدفوعة غير ان شبيبة الساورة انتزعت بطاقة الترشح في الدقيقة الاخيرة بضربة راس من المدافع نصر الدين خوالد لتضرب موعدا في الدور السادس عشر مع الشباب السعودي.
ولحساب الجولة ذاتها، فاز نادي جيبوتي تيليكوم على فومبوني من جزر القمر 3-2.
وانهت شبيبة الساورة الدورة الترشيحية في الصدارة بمجموع 9 نقاط امام النادي البنزرتي برصيد 6 نقاط وجيبوتي تيليكوم ب3 نقاط بينما تذيل نادي فومبوني من جزر القمر الترتيب بلا رصيد.
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Par:lahache (Tunisia )
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