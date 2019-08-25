سليانة: وفاة شخصين ونجاة ثالث في حادث انقلاب شاحنة ثقيلة

Dimanche 25 Août 2019



وات

- توفي مساء اليوم الأحد، بمنطقة ريحانة من معتمدية الكريب التابعة لولاية سليانة، شخصان (سائق ومرافقه) على عين المكان في حادث انقلاب شاحنة ثقيلة في منحدر كانت محملة بكمية من "التبن"، فيما نجا شخص ثالث يبلغ من العمر 26 سنة، حسب ما صرح به مصدر من الحماية المدنية لـ (وات).