نابل :رياح لولبية في الميدة و اصابة عاملات فلاحيات في حادث مرور وتصادم خمس سيارات على مستوى الطريق السيارة

Dimanche 25 Août 2019



وات

- شهدت ولاية نابل اليوم جملة من الحوادث المتتالية من بينها بالخصوص هبوب رياح لولبية بمنطقة "فرتونة "تم تداولها صورها على مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى " اعصار فرتونة".واشارت مصادر مسؤولة من الحماية المدنية و من الصحة الى انه لم يتم تسجيل اي اضرار بشرية بسبب هذه الرياح القوية.و تجدر الاشارة الى ان صور " الاعصار" رافقتها تعليقات حول تسببه في اقتلاع مجموعة من الاشجار الصغيرة وفي انبعاث غبار كثيف وتطاير كميات من الاعشاب الجافة والنفايات البلاستكية.واشارت ذات المصادر الى انه تم من جهة اخرى اليوم تسجيل حدوث اصطدام لخمس سيارات على مستوى الطريق السيارة دون وقوع خسائر بشرية مبرزين ان اغلب الاصابات تمثلت في جروح خفيفة بالاضافة الى اضرار متفاوتة لحقت بالسيارات.وسجلت منطقة بئر دراسن من معتمدية بني خلاد اليوم وقوع حادث تمثل في اصطدام بين عربة و جرار فلاحي كان على متنه 4 عاملات فلاحيات.ونفت ذات المصادر من الحماية المدنية والصحة وفاة احدى العاملات في هذا الحادث .