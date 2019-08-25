اللجنة الدولية لالعاب البحر الابيض المتوسط تكرم التونسية زكية البرطاجي

Dimanche 25 Août 2019



وات

- تم امس تكريم الدكتورة زكية البرطاجي رئيسة اللجنة الطبية باللجنة الدولية لالعاب البحر الايبض المتوسط ( سيجم) بمنحها وسام الاستحقاق للجنة الدولية خلال الجمعية العامة للجنة الدولية لالعاب البحرالابيض المتوسط بمدينة باتراس اليونانية بمناسبة الدورة الثانية للالعاب المتوسطية الشاطئية.وتسلمت البرطاجي وسام الاستحقاق من رئيس اللجنة الدولية للالعاب المتوسطية الجزائري عمار العدادي.ويذكر ان زكية البرطاجي من الاطارات التونسية المتميزة في مجال الطب الرياضي ومقاومة المنشطات وسبق لها ان عملت بكثافة ضمن هياكل طبية وطينة وقارية واشرفت على لجان طبية ضمن هيئات وطنية وقارية لتنظيم كبرى التظاهرات الرياضية في تونس وفي الخارج