بلدية أريانة تشرع في تقييم برنامجها الاستثماري التشاركي لسنة 2019 والاعداد لبرنامج سنة 2020

Dimanche 25 Août 2019



وات

- انتظمت، اليوم الاحد، بمنتزه بئر بلحسن من ولاية أريانة، أولى الجلسات التمهيدية مع المواطنين ومكونات المجتمع المدني، في إطار شروع بلدية أريانة في تقييم برنامجها الاستثماري التشاركي لسنة 2019 وضمن التحضيرات الأولية لاعداد البرنامج السنوي للاستثمار البلدي التشاركي لسنة 2020.وتم خلال هذه الجلسة، عرض تقييم شامل للاداء البلدي في مختلف المجالات وطرح أهم النقاط ذات الصلة باعداد البرنامج السنوي التشاركي للسنة المقبلة.واعتبر رئيس البلدية الفاضل موسى، أن مثل هاته الجلسات تعد "مناسبة للوقوف على مدى استيفاء البلدية للشروط الدنيا المستوجبة للحصول على مساعدات صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية في مجالات تجهيز البلديات وتوفير المرافق الاساسية وتهيئة الاحياء الشعبية ودعم قدرات الجماعات المحلية على مستوى تكوين الاعوان والاطارات وتعزيز الموارد البشرية والمالية للبلديات".وأشار إلى"أن التقييم الشامل للاداء البلدي يهدف بالخصوص الى الرفع من مستواه بما يمكن من تحسين الخدمات للمواطن بالاعتماد على المقاربة التشاركية ومبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة الواردة بالدستور"، وفق قوله.يذكر أنه تم رصد اعتمادات إضافية لبرنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية بقيمة 4ر476 مليون دينار للفترة بين 2020 و2022، وذلك لفائدة 272 بلدية سيتم توزيعها على البلديات بعد الاطلاع على نتائج تشخيصها الفني والمالي المعتمد وتدخلاتها لتنفيذ مشاريع القرب بمختلف المناطق، وفق نظام تقييم الاداء الجديد الذي يعتمد على 12 مؤشرا في ثلاث مجالات (100 نقطة)، شرط الحصول على عدد يساوي أو يفوق 50 نقطة ليكون التقييم إيجابيا.