سليانة: كل ما يروج بخصوص كميات الحبوب المجمعة المتلفة غير صحيح( رئيس مكتب الزراعات الكبرى)

Dimanche 25 Août 2019
وات - نفى رئيس مكتب الزراعات الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية سليانة، محمد طاهر عزوز في تصريح صباح اليوم الأحد ل (وات) ما يروج بخصوص اتلاف كميات من القمح المجمعة في الهواء الطلق نتيجة تساقط كميات هامة من الامطار منذ يوم الخميس 22 أوت .
;قال في سياق متصل انه تفقد جميع مراكز تجميع الحبوب بالجهة مؤكدا سلامة الحبوب .
ولفت الى ان المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة كانت قد اتخذت اجراءات احتياطية منذ شهر تقريبا مضيفا ان الكميات المجمعة في الهواء محفوظة وهي موزعة بين 9 الاف قنطار من القمح اللين و 280 الف قنطار شعير و 7 الاف قنطار من القمح الصلب فيما تم وسق واجلاء مليون و 200 الف قنطار من كميات الحبوب المجمعة.
من جهته، اشار عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ،حاتم المانسي في تصريح ل(وات) الى أن الصور التي تروج على مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك هي صور اتلاف كميات من الحبوب المجمعة بالسرس من ولاية الكاف نتيجة الأمطار المتساقط.
;قال في سياق متصل انه تفقد جميع مراكز تجميع الحبوب بالجهة مؤكدا سلامة الحبوب .
ولفت الى ان المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة كانت قد اتخذت اجراءات احتياطية منذ شهر تقريبا مضيفا ان الكميات المجمعة في الهواء محفوظة وهي موزعة بين 9 الاف قنطار من القمح اللين و 280 الف قنطار شعير و 7 الاف قنطار من القمح الصلب فيما تم وسق واجلاء مليون و 200 الف قنطار من كميات الحبوب المجمعة.
من جهته، اشار عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ،حاتم المانسي في تصريح ل(وات) الى أن الصور التي تروج على مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك هي صور اتلاف كميات من الحبوب المجمعة بالسرس من ولاية الكاف نتيجة الأمطار المتساقط.
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Par:_anis (Tunisia )
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