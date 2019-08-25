اختتام الدورة 39 لمهرجان سيدي بوزيد الدولي

Dimanche 25 Août 2019



وات

- أسدل الستار على فعاليات الدورة 39 لمهرجان سيدي بوزيد الدولي بسهرة أحياها الفنان العربي إيهاب توفيق وحضرها جمهور كبير بمسرح الهواء الطلق بمدينة سيدي بوزيد.وقدم الفنان إيهاب توفيق لجماهيره في سهرة الاختتام التي أقيمت مساء الخميس مجموعة من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور وردد منها عددا من المقاطع.وبين المكلف بالاعلام لمهرجان سيدي بوزيد الدولي محمد نجيب هاني في تصريح لوات أن هيئة التنظيم عملت خلال هذه الدورة الدولية الاولى على غعداد برنامج يتماشى مع مختلف الاذواق في الجهة اذ تضمنت الدورة عروضا مسرحية وموعدا مع الراب بإمضاء الفنان "اكرم ماق" وعرضا للفنان العربي "حسين الديك" وعرض النوبة لسمير العقربي وتم تشريك ابناء الجهة في عرض فني شعبي للفنانين "سفيان السهيلي ومنذر شعيبي" واختتم بعرض الفنان ايهاب توفيق على امل ان يكون المهرجان في مستوى انتظارات اهالي الجهة وان تكون دورة استثنائية رغم مختلف الصعوبات وفق تعبيره.وأشار محمد نجيب هاني الى ان اهم الصعوبات تكمن في تمويل المهرجان وتحدث عن ضرورة أن يحظى المهرجان بتمويلات اكبر تتماشى مع حجم المهرجان وانتظارات ابناء الجهة خاصة من بلدية سيدي بوزيد (قدمت منحة من الوزارة تقدر ب 12 الف دينار) والمجلس الجهوي (قدم منحة تقدر ب 15الف دينار) ذلك ان العروض الثقافية تتطلب تمويلا كبيرا وأشار إلى ضرورة الترفيع في المنح الداعمة للثقافة بالجهة على غرار بقية الولايات.وذكر ان المهرجان يعاني ايضا من مشكل تنظيمي كبير يتمثل في فضاء المسرح الذي يعود بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ويتطلب اعادة تهيئة وصيانة قائلا "لا بد من التفويت فيه لصالح لبلدية سيدي بوزيد او لوزارة الشؤون الثقافية حتى يتسنى لهيئة المهرجان تهيئته من حيث الاضاءة وغرف الملابس والتجميل والدورات الصحية والركح وغيرها".