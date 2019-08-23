رئيس الجمهورية يستقبل رئيس جمعية القضاة التونسيين

Vendredi 23 Août 2019



باب نات

- استقبل رئيس الجمهورية محمد الناصر يوم الجمعة 23 أوت 2019 بقصر قرطاج، أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين مرفوقًا بوفد عن المكتب التنفيذي للجمعية.وأفاد أنس الحمادي أن اللقاء استعرض مستجدّات المرفق القضائي وأهميّة الدور الذي ستلعبه المؤسسة القضائية في إنجاح المحطات الانتخابية القادمة خاصة بعد مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع تنقيح القانون الانتخابي وما يتطلبه ذلك من إمكانيات إضافية وتجنيد كل…