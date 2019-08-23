المحكمة الإدارية تنهي النظر في 15 طعنا .. رفض 4 احكام شكلا ورفض 7 اخرين اصلا والغاء 4 قرارات لهيئة الانتخابات

Vendredi 23 Août 2019
وات - أنهت الدوائر القضائية الاستئنافية للمحكمة الإدارية اليوم الجمعة نظرها في الخمسة عشر طعنا (15)المتعهد بها في سياق الطور الأول لنزاعات الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وتم رفض 4 أحكام شكلا ورفض سبعة أحكام أصلا.
كما قررت المحكمة الإدارية وفق بلاغ لها، إلغاء أربع قرارات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي قضت برفض مطالب المترشحين المعنيين، وإلزامها في شخص ممثلها القانوني بدعوتهم لتصحيح ملفات ترشحهم بخصوص أسباب الرفض الخاصة بملفاتهم في الآجال القانونية.
ولاحظت المحكمة الإدارية أن الأحكام المشار إليها قابلة للاستئناف أمام الجلسة العامة القضائية طبق أحكام وصيغ القانون الانتخابي.
يشار إلى أن المترشحين المعنيين بتصحيح ملفاتهم هم، الصحبي براهم ومحمد الهادى بن حسين والبحرى الجلاصى ومروان بن عمر.
وكانت الناطقة الرسمية باسم هيئة الانتخابات، القاضية حسناء بن سليمان، أكدت في تصريح ل(وات) اليوم، أن الهيئة ستقوم مبدئيا بالطعن في هذه القرارات في ظرف 48 ساعة من تاريخ تلقيها للإعلام.
يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت قد قررت إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها يوم 15 سبتمبر المقبل، وذلك إثر وفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم 25 جويلية الماضي.
هند
كما قررت المحكمة الإدارية وفق بلاغ لها، إلغاء أربع قرارات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي قضت برفض مطالب المترشحين المعنيين، وإلزامها في شخص ممثلها القانوني بدعوتهم لتصحيح ملفات ترشحهم بخصوص أسباب الرفض الخاصة بملفاتهم في الآجال القانونية.
ولاحظت المحكمة الإدارية أن الأحكام المشار إليها قابلة للاستئناف أمام الجلسة العامة القضائية طبق أحكام وصيغ القانون الانتخابي.
يشار إلى أن المترشحين المعنيين بتصحيح ملفاتهم هم، الصحبي براهم ومحمد الهادى بن حسين والبحرى الجلاصى ومروان بن عمر.
وكانت الناطقة الرسمية باسم هيئة الانتخابات، القاضية حسناء بن سليمان، أكدت في تصريح ل(وات) اليوم، أن الهيئة ستقوم مبدئيا بالطعن في هذه القرارات في ظرف 48 ساعة من تاريخ تلقيها للإعلام.
يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت قد قررت إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها يوم 15 سبتمبر المقبل، وذلك إثر وفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم 25 جويلية الماضي.
هند
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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