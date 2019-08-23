وحدة تركيب سيارات ''بيك آب'' تشرع غدا في تصدير 200 سيارة الى الكوت ديفوار على دفعات

Vendredi 23 Août 2019
وات - أعلنت وزارة التجارة ان وحدة تركيب سيارات " بيك آب " التابعة لمجموعة ستافيم بيجو ستشرع غدا السبت في تصدير 67 سيارة الى الكوت ديفوار من جملة 200 سيارة مما سيعطي دفعا لقطاع الصناعة في تونس.
وقال وزير التجارة عمر الباهي، خلال زيارته الى وحدة الانتاج بالمنطقة الصناعية بالمغيرة قبل يوم من بداية تصدير هذه السيارات أن تونس حريصة على تطوير القطاع الصناعي "وفق بيانات نشرتها وزارة التجارة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايس بوك ".
واكد الباهي الذي ثمن هذه التجربة أن تجارب اخرى مماثلة ستعقبها خلال الأيام المقبلة خاصة وأن تونس تعد رائدة في صناعة مكونات السيارات وتولي عناية كبرى للقطاع الصناعي لاقتحام الأسواق الإفريقية الواعدة.
وكان المدير العام لمؤسسة "بيجو" للسيارات، جون فيليب امباراتو، قد أعلن سنة 2017 عن عودة تسويق سيارات "بيجو" من نوع "بيك آب" (404) في تونس بعد غياب دام حوالي 25 سنة وقد دخلت وحدة التركيب رسميا طور الانتاح أواخر شهر جويلية 2018 واكد امباتوا في تصريحات له على اهمية هذا المشروع بالنسبة لمؤسسة "بيجو" وشريكها "ستافيم" في تونس وعلى مستوى منطقة الشرق الاوسط.
ويشار ان مؤسسة "ستافيم" امضت بمناسبة ندوة الاستثمار "تونس 2020" (نوفمبر 2016) مذكرة تفاهم مع مجمع "بيجو" حول تصنيع وتركيب وتسويق سيارات بيجو من نوع "بيك اب" في تونس.
وتنتج هذه الوحدة زهاء 3500 سيارة موجهة الى الأسواق التونسية والمغاربية والإفريقية وبطاقة تشغيلية تقدر ب 400 فرصة عمل .
وقال وزير التجارة عمر الباهي، خلال زيارته الى وحدة الانتاج بالمنطقة الصناعية بالمغيرة قبل يوم من بداية تصدير هذه السيارات أن تونس حريصة على تطوير القطاع الصناعي "وفق بيانات نشرتها وزارة التجارة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايس بوك ".
واكد الباهي الذي ثمن هذه التجربة أن تجارب اخرى مماثلة ستعقبها خلال الأيام المقبلة خاصة وأن تونس تعد رائدة في صناعة مكونات السيارات وتولي عناية كبرى للقطاع الصناعي لاقتحام الأسواق الإفريقية الواعدة.
وكان المدير العام لمؤسسة "بيجو" للسيارات، جون فيليب امباراتو، قد أعلن سنة 2017 عن عودة تسويق سيارات "بيجو" من نوع "بيك آب" (404) في تونس بعد غياب دام حوالي 25 سنة وقد دخلت وحدة التركيب رسميا طور الانتاح أواخر شهر جويلية 2018 واكد امباتوا في تصريحات له على اهمية هذا المشروع بالنسبة لمؤسسة "بيجو" وشريكها "ستافيم" في تونس وعلى مستوى منطقة الشرق الاوسط.
ويشار ان مؤسسة "ستافيم" امضت بمناسبة ندوة الاستثمار "تونس 2020" (نوفمبر 2016) مذكرة تفاهم مع مجمع "بيجو" حول تصنيع وتركيب وتسويق سيارات بيجو من نوع "بيك اب" في تونس.
وتنتج هذه الوحدة زهاء 3500 سيارة موجهة الى الأسواق التونسية والمغاربية والإفريقية وبطاقة تشغيلية تقدر ب 400 فرصة عمل .
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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