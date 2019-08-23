عبد الكريم الزبيدي: القضية الفلسطينية أولوية مطلقة وسأفعل الدبلوماسية الاقتصادية كما فعلت تركيا

Vendredi 23 Août 2019
باب نات - أكّد عبد الكريم الزبيدي المترشّح المُستقلّ للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، الجمعة 23 أوت أن القضية الفلسطينية ستكون من أولوياته المطلقة في صورة الفوز بمنصب رئاسة الجمهورية.
وقال الزبيدي لدى استضافته اليوم في برنامج “ميدي شو” بإذاعة “موزاييك”: “لطالما ساندنا فلسطين… وماناش باش انحسنوا علاقاتنا مع حتى دولة الا ما تحسن هي علاقاتها مع فلسطين… وليست هذه المرة الأولى التي نتّخذ فيها مثل هذه القرارات”.
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وشدّد على وجود تحديات كبيرة على كافة المستويات قال إنها تتطلب ما أسماه بـ”معارك”، معتبرا أنّ وضعية البلاد ليست كارثية وأنه على التونسيين وضع اليد في اليد وعمل الجميع كل من موقعه.
وأكد عبد الكريم الزبيدي أنه سيفعل الدبلوماسية الاقتصادية في أفريقيا مثلما فعلت تركيا.
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وقال الزبيدي لدى استضافته اليوم في برنامج “ميدي شو” بإذاعة “موزاييك”: “لطالما ساندنا فلسطين… وماناش باش انحسنوا علاقاتنا مع حتى دولة الا ما تحسن هي علاقاتها مع فلسطين… وليست هذه المرة الأولى التي نتّخذ فيها مثل هذه القرارات”.
اقرأ أيضا: عبد الكريم الزبيدي يكشف عن ''الحاجة الثالثة اللي باش يهزّها معاه لقصر قرطاج''
وشدّد على وجود تحديات كبيرة على كافة المستويات قال إنها تتطلب ما أسماه بـ”معارك”، معتبرا أنّ وضعية البلاد ليست كارثية وأنه على التونسيين وضع اليد في اليد وعمل الجميع كل من موقعه.
وأكد عبد الكريم الزبيدي أنه سيفعل الدبلوماسية الاقتصادية في أفريقيا مثلما فعلت تركيا.
اقرأ أيضا: الناقد المصري الساخر ''جو'' يسخر من الإخفاق الاتصالي لعبد الكريم الزبيدي
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Par:lechef (Tunisia )
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