دخول حقل نوارة حيز الاستغلال

Vendredi 23 Août 2019
وات - دخل، الجمعة، حقل نوارة للغاز الطبيعي المتواجد بالجنوب التونسي، حيز الاستغلال ليمكن من الرفع في الانتاج الوطني للغاز بنسبة 50 في المائة .
وسيمكن حقل نوارة، الذي اعطى اشارة انطلاق استغلاله، رئيس الحكومة المفوض، كمال مرجان، خلال زيارة اداها الى قابس، من تقليص الواردات من الغاز بنسبة 30 في المائة، وفق معطيات رئاسة الحكومة نشرتها على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك".
ويذكر أنّ الكلفة الجملية لهذا المشروع المشترك بالتساوي بين الشركة التونسية للأنشطة البترولية والشركة البترولية النمساوية "أو أم في"، قاربت 1105 مليون دولار (أي ما يعادل 15ر3246 مليون دينار).
وحسب المدير العام للمحروقات بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة حازم اليحياوي، فانّ حقل نوارة سيشتغل بنصف طاقته الإنتاجية مع دخوله طور الاستغلال.
وتوقع اليحياوي، في بيانات قدمها خلال دورة تدريبية حول قطاع الطاقة إنتظمت من 17 الى 19 جوان 2019، بالعاصمة، أن ترتفع القدرة الإنتاجية للمشروع إلى 70 بالمائة خلال شهر نوفمبر 2019.
وسيمكن حقل نوارة، الذي اعطى اشارة انطلاق استغلاله، رئيس الحكومة المفوض، كمال مرجان، خلال زيارة اداها الى قابس، من تقليص الواردات من الغاز بنسبة 30 في المائة، وفق معطيات رئاسة الحكومة نشرتها على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك".
ويذكر أنّ الكلفة الجملية لهذا المشروع المشترك بالتساوي بين الشركة التونسية للأنشطة البترولية والشركة البترولية النمساوية "أو أم في"، قاربت 1105 مليون دولار (أي ما يعادل 15ر3246 مليون دينار).
وحسب المدير العام للمحروقات بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة حازم اليحياوي، فانّ حقل نوارة سيشتغل بنصف طاقته الإنتاجية مع دخوله طور الاستغلال.
وتوقع اليحياوي، في بيانات قدمها خلال دورة تدريبية حول قطاع الطاقة إنتظمت من 17 الى 19 جوان 2019، بالعاصمة، أن ترتفع القدرة الإنتاجية للمشروع إلى 70 بالمائة خلال شهر نوفمبر 2019.
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Par:lechef (Tunisia )
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