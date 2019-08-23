مركز النهوض بالصادرات بطلق برنامج مصاحبة للمؤسسات على السوق البريطانية

Vendredi 23 Août 2019
وات - أعلن مركز النهوض بالصادرات، الجمعة، على موقعه على شبكة الانترنات تنفيذ برنامج دعم يسعى إلى تقوية قدرات الهياكل والمؤسسات التونسية بهدف تطوير الصادرات التونسية نحو المملكة المتحدة.
وتم اطلاق البرنامج، الذي تتولى سفارة بريطانيا العظمى بتونس تمويله، بالتعاون مع "أوكو غلوبل" وغرفة التجارة التونسية البريطانية، وهو يرتكز على ثلاثة قطاعات تتعلق بالتكنولوجيات الحديثة للاتصال والصناعات الغذائية والنسيج.
وإثر مرحلة أولية من التحسيس بالفرص المتوفرة أمام السوق البريطانية، ينطلق مركز النهوض بالصادرات في تنفيذ برنامج مكثف للمصاحبة لفائدة المؤسسات التونسية، التي تم انتقاؤها.
ويمتد البرنامج على ستة أشهر ويتضمن ورشات عمل شهرية ومصاحبة لفائدة كل مؤسسة على السوق وزيارات استكشاف بهدف لقاء المشترين البريطانيين الممكنين.
وينشط مكتب "أوكو غلوبل" الايرلندي في مجال الاستشارة في مجال التنمية الاقتصادية والاستثمار الاجنبي المباشر وجذب المؤسسات والتجارة.
وتم اطلاق البرنامج، الذي تتولى سفارة بريطانيا العظمى بتونس تمويله، بالتعاون مع "أوكو غلوبل" وغرفة التجارة التونسية البريطانية، وهو يرتكز على ثلاثة قطاعات تتعلق بالتكنولوجيات الحديثة للاتصال والصناعات الغذائية والنسيج.
وإثر مرحلة أولية من التحسيس بالفرص المتوفرة أمام السوق البريطانية، ينطلق مركز النهوض بالصادرات في تنفيذ برنامج مكثف للمصاحبة لفائدة المؤسسات التونسية، التي تم انتقاؤها.
ويمتد البرنامج على ستة أشهر ويتضمن ورشات عمل شهرية ومصاحبة لفائدة كل مؤسسة على السوق وزيارات استكشاف بهدف لقاء المشترين البريطانيين الممكنين.
وينشط مكتب "أوكو غلوبل" الايرلندي في مجال الاستشارة في مجال التنمية الاقتصادية والاستثمار الاجنبي المباشر وجذب المؤسسات والتجارة.
En continu
- Hier 22:34 الساقطون إنتخابيا ،و الساخطون سياسيا!!!.
- Hier 22:18 الصدق قبل الكاريزما
- Hier 16:54 التركيبة الجديدة للكتل النيابية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:35
|19:03
|16:05
|12:29
|05:43
|04:09
|
34°
|28°
|% 30
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|28°-23
|34°-25
|33°-25
|36°-26
|37°-28
Follow @babnet_Tunisie
( 89 646) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 87 408) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 77 099) كلات بعضها ..
( 76 152) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 66 982) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 55 875) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 55 533) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 903) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 50 224) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 482) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 47 155) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 580) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 493) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 45 034) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 43 871) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 727) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 42 400) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 42 379) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 41 208) حافظ السبسي يتحدث عن توقيع القانون
( 41 181) زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب
Par:lechef (Tunisia )
Sur: عبد الكريم الزبيدي يكشف عن ''الحاجة الثالثة اللي باش يهزّها معاه لقصر قرطاج''