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مركز النهوض بالصادرات بطلق برنامج مصاحبة للمؤسسات على السوق البريطانية

Vendredi 23 Août 2019

Vendredi 23 Août 2019
وات - أعلن مركز النهوض بالصادرات، الجمعة، على موقعه على شبكة الانترنات تنفيذ برنامج دعم يسعى إلى تقوية قدرات الهياكل والمؤسسات التونسية بهدف تطوير الصادرات التونسية نحو المملكة المتحدة.

وتم اطلاق البرنامج، الذي تتولى سفارة بريطانيا العظمى بتونس تمويله، بالتعاون مع "أوكو غلوبل" وغرفة التجارة التونسية البريطانية، وهو يرتكز على ثلاثة قطاعات تتعلق بالتكنولوجيات الحديثة للاتصال والصناعات الغذائية والنسيج.


وإثر مرحلة أولية من التحسيس بالفرص المتوفرة أمام السوق البريطانية، ينطلق مركز النهوض بالصادرات في تنفيذ برنامج مكثف للمصاحبة لفائدة المؤسسات التونسية، التي تم انتقاؤها.
ويمتد البرنامج على ستة أشهر ويتضمن ورشات عمل شهرية ومصاحبة لفائدة كل مؤسسة على السوق وزيارات استكشاف بهدف لقاء المشترين البريطانيين الممكنين.
وينشط مكتب "أوكو غلوبل" الايرلندي في مجال الاستشارة في مجال التنمية الاقتصادية والاستثمار الاجنبي المباشر وجذب المؤسسات والتجارة.

  
  
     
  
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