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تراجع مؤشر الانتاج الصناعي في تونس خلال جوان 2019 بنسبة 3ر4 بالمائة

Vendredi 23 Août 2019

Vendredi 23 Août 2019
وات - تراجع مؤشر الانتاج الصناعي في تونس خلال شهر جوان 2019 بنسبة 3ر4 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من سنة 2018 في ظل تحسن طال بعض القطاعات على غرار الكهرباء والمناجم والبناء، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للاحصاء، الجمعة.

وأرجع المعهد، في نشريته حول "مؤشر الانتاج الصناعي جوان 2019 " هذا التراجع اساسا الى تقلص قطاع الطاقة بنسبة 8ر9 بالمائة وقطاع المواد الميكانيكية والكهربائية بنسبة 2ر2 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 2ر5 بالمائة وقطاع المواد الكيميائية ب5ر6 بالمائة وقطاع تكرير النفط بنسبة 7ر66 بالمائة.


وسجل الانتاج الصناعي، في المقابل، تحسنا على مستوى انتاج قطاع البناء والخزف والبلور بنسبة 3ر8 بالمائة وقطاع الكهرباء والماء بنسبة 9 بالمائة وقطاع المناجم بنسبة 16 بالمائة وقطاع المطاط واللدائن بنسبة 3ر9 بالمائة.


تراجع الانتاج الصناعي خلال السداسي الاول من سنة 2019 بنسبة 6ر3 بالمائة

شهد الانتاج الصناعي لتونس، خلال السداسي الاول من سنة 2019 (بحساب الانزلاق السنوي) تراجعا بنسبة 6ر3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 مدفوعا بالتراجع المسجل في قطاع الطاقة بنسبة 5ر8 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 4ر1 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 4ر2 بالمائة.
كما تقلص الانتاج في قطاعات الصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 1ر7 بالمائة نتيجة التراجع الملحوظ في انتاج زيت الزيتون في بداية هذه السنة وقطاع تكرير النفط بنسبة 7ر60 بالمائة.
في المقابل سجل مؤشر الانتاج الصناعي تطورا في قطاع المواد الكيميائية بنسبة 4 بالمائة وقطاع الكهرباء والماء بنسبة 6ر2 بالمائة وقطاع المناجم بنسبة 8ر13 بالمائة.

  
  
     
  
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